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ДТП в Харькове: Зайцеву и Дронова оставили под стражей

Комментариев: 5
Суд в Харькове продлил арест Елене Зайцевой и Геннадию Дронову - двум участникам резонансного ДТП на улице Сумской.
Зайцева и Дронов останутся в СИЗО
Зайцева и Дронов останутся в СИЗО
mediaport.ua

В Харькове участников смертельного ДТП Елену Зайцеву и Геннадия Дронова суд оставил под стражей еще на 60 суток. Об этом 7 февраля сообщили в пркуратуре Харьковской области.

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“Потерпевшие и их представители полностью поддержали позицию прокуратуры относительно сохранения уже назначенной меры пресечения“, - говорится в сообщении.

Зайцева не возражала против удовлетворения ходатайства прокуроров.

Вместе с тем другой участник аварии Дронов высказался против удовлетворения ходатайства. Его защита настаивала на изменении меры пресечения на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Ранее сообщалось, что три семьи, которые потеряли родственников в этом ДТП, будут требовать от подозреваемых по миллиону гривен компенсации.

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Теги: ДТП, Харьков, суд, арест, Зайцева, Дронов, ДТП в Харькове
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Комментариев (5)
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заУкраину    07.02.2018, 18:03
Оценка:  +1
заУкраину
судьи б погрели лапки на этом деле, но низзя- под пристальным наблюдением общественности
shalek    07.02.2018, 17:45
Оценка:  -1
shalek
ну норм.. там день за два идет.. как будет приговор.. гляди уже - 1 год будет ...
slocum    07.02.2018, 17:53
Оценка:  +1
slocum
Уже не идет, закон Савченко отменили.
rashensvoloch    07.02.2018, 16:59
Оценка:  +1
rashensvoloch
Я б на місці Дронова скоритувався би моментом й заразі б перегриз горлянку.
заУкраину    07.02.2018, 18:02
Оценка:  0
заУкраину
не получится у него шея в корсете, а шалава могла бы выцарапать ему глаза
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