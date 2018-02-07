ДТП в Харькове: Зайцеву и Дронова оставили под стражей
В Харькове участников смертельного ДТП Елену Зайцеву и Геннадия Дронова суд оставил под стражей еще на 60 суток. Об этом 7 февраля сообщили в пркуратуре Харьковской области.
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“Потерпевшие и их представители полностью поддержали позицию прокуратуры относительно сохранения уже назначенной меры пресечения“, - говорится в сообщении.
Зайцева не возражала против удовлетворения ходатайства прокуроров.
Вместе с тем другой участник аварии Дронов высказался против удовлетворения ходатайства. Его защита настаивала на изменении меры пресечения на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.
Ранее сообщалось, что три семьи, которые потеряли родственников в этом ДТП, будут требовать от подозреваемых по миллиону гривен компенсации.