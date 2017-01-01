Крымчане обнаружили "могильник" Ханского дворца

Крымский активист отмечает, "внуки подлинную историю уже не увидят, для них стряпают бутафорию".

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В оккупированном Россией Крыму в Бахчисарае на территории памятника архитектуры Зынджирлы-медресе обнаружили черепицу и деревянные балки, снятые в результате “реконструкции“ Ханского дворца.

Об этом сообщил бывший глава комитета АРК по делам межнациональных отношений и депортированных граждан, крымский активист Эдем Дудаков на своей странице в Facebook.

Читай также: Генерал РФ построит отель возле Ласточкиного гнезда за более чем 2 млн долларов “Все кто хочет посетить свежий могильник Ханского, могут без проблем это сделать на территории Зынджирлы-медресе. Вход свободный. Сувениры от артефактов – бесплатны. И кромешная тишина… “Все кто хочет посетить свежий могильник Ханского, могут без проблем это сделать на территории Зынджирлы-медресе. Вход свободный. Сувениры от артефактов – бесплатны. И кромешная тишина…

Поклонитесь некогда величественной старине, пока она доступна. Вы даже можете сфотографироваться на память. Ваши внуки подлинную историю уже не увидят. Для них стряпают бутафорию“, – написал Дудаков.