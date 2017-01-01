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Крымчане обнаружили "могильник" Ханского дворца

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Крымский активист отмечает, "внуки подлинную историю уже не увидят, для них стряпают бутафорию".
Крымчане обнаружили "могильник" Ханского дворца
© facebook\Edem Dudakov
Фото 1/9
  • Горький сарказм крымчан: вход свободный, сувениры-артефакты – бесплатны
Крымчане обнаружили "могильник" Ханского дворца
Горький сарказм крымчан: вход свободный, сувениры-артефакты – бесплатны
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В оккупированном Россией Крыму в Бахчисарае на территории памятника архитектуры Зынджирлы-медресе обнаружили черепицу и деревянные балки, снятые в результате “реконструкции“ Ханского дворца.

Об этом сообщил бывший глава комитета АРК по делам межнациональных отношений и депортированных граждан, крымский активист Эдем Дудаков на своей странице в Facebook.

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“Все кто хочет посетить свежий могильник Ханского, могут без проблем это сделать на территории Зынджирлы-медресе. Вход свободный. Сувениры от артефактов – бесплатны. И кромешная тишина…
Поклонитесь некогда величественной старине, пока она доступна. Вы даже можете сфотографироваться на память. Ваши внуки подлинную историю уже не увидят. Для них стряпают бутафорию“, – написал Дудаков.

По информации активиста, во время “реконструкции“ деревянные балки Ханского дворца были уничтожены: часть распилили, а часть – увезли.

Кроме того, по данным Дудакова, выполняющая реставрацию фирма-подрядчик Атта-групп планирует заменить старинную черепицу на испанскую стилизованную.

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Как известно, министерство культуры Украины утверждает, что из-за проведения российскими властями Крыма работ на территории Бахчисарайского заповедника существует угроза разрушения главного корпуса Ханского дворца.
 
В июле 2016 научно-методический совет Госкомитета по охране культурного наследия подконтрольного России правительства Крым согласовал проведение первоочередных противоаварийных работ на нескольких исторических объектах полуострова, в частности, в Ханском дворце в Бахчисарае.
 
Стоит отметить, Ханский дворец-музей в Бахчисарае – самый известный музей, связанный с историей крымских татар, территория летней резиденции крымских ханов Гиреев. На территории музейного комплекса расположены дворец, гаремный корпус, ханское кладбище и мечеть.
 
 
Напомним, 7 января в Крыму протестовали против “реконструкции“ ханского дворца а Бахчисарае.
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