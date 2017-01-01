Крымчане обнаружили "могильник" Ханского дворца
В оккупированном Россией Крыму в Бахчисарае на территории памятника архитектуры Зынджирлы-медресе обнаружили черепицу и деревянные балки, снятые в результате “реконструкции“ Ханского дворца.
Об этом сообщил бывший глава комитета АРК по делам межнациональных отношений и депортированных граждан, крымский активист Эдем Дудаков на своей странице в Facebook.
Читай также: Генерал РФ построит отель возле Ласточкиного гнезда за более чем 2 млн долларов“Все кто хочет посетить свежий могильник Ханского, могут без проблем это сделать на территории Зынджирлы-медресе. Вход свободный. Сувениры от артефактов – бесплатны. И кромешная тишина…
По информации активиста, во время “реконструкции“ деревянные балки Ханского дворца были уничтожены: часть распилили, а часть – увезли.
Кроме того, по данным Дудакова, выполняющая реставрацию фирма-подрядчик Атта-групп планирует заменить старинную черепицу на испанскую стилизованную.
Читай также: Киев призывает ЮНЕСКО помочь сохранить Ханский дворец в БахчисараеКак известно, министерство культуры Украины утверждает, что из-за проведения российскими властями Крыма работ на территории Бахчисарайского заповедника существует угроза разрушения главного корпуса Ханского дворца.