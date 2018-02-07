За госизмену разыскивают более 300 украинцев

В прошлом году Нацполиция по подозрению в государственной измене разыскивала 308 человек. Еще 63 человека за госизмену разыскивала СБУ.

За госизмену людей разыскивает два ведомства - Нацполиция и СБУ Status Quo

В 2017 году по подозрению в государственной измене в Украине разыскивались 308 человек. Об этом 112.ua сообщили в Национальной полиции в ответ на информационный запрос.

Как сообщается, в ведомстве уточнили, что все объявленные в розыск подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена).

Кроме того, в СБУ сообщили, что по состоянию на 31 декабря 2017 года, в Украине по подозрению в госизмене разыскивали 63 человек.

Напомним, чиновника Укрзализныци будут судить за госизмену.

Ранее сообщалось, что в суды Украины в 2017 году были направлены 22 уголовных дела по факту государственной измены.

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