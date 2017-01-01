Кличко: Мы делаем все возможное, чтобы дети-сироты чувствовали, что о них заботятся

Столичная власть будет увеличивать помощь домам семейного типа, где на воспитании находятся дети-сироты и дети, родные родители которых лишены родительских прав. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время посещения нового здания детского дома семейного типа, где на воспитании находятся 8 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Об этом сообщила пресс-служба Кличко.

Еще недавно этот детский дом семейного типа был размещен в нежилом помещении - на территории детского сада. Раньше дети жили по четыре в одной комнате. А в новом доме будут жить по двое в комнате. Новый дом более удобный и с современным ремонтом. Оснащен необходимой мебелью и современной бытовой техникой. Здесь была проведена реконструкция и появилась возможность устроить еще 3-х детей, лишенных родительской опеки. Реконструкция помещения обошлась почти в 3 миллиона гривен. Дети сейчас находятся в комфортных условиях.

Во время визита мэр Киева подарил ноутбуки для воспитанников. А мальчикам - боксерские перчатки с автографом. При этом он отметил, что эти перчатки могут быть или сувениром, или их можно использовать для занятия боксом. Впрочем, только не дома, а только во время тренировки в боксерской зале.

“У нас в Киеве таких примеров много, где люди берут опеку над семьями. Воспитывают детей. Главное не быть равнодушными к этой важной социальной проблемы, которая сегодня, к сожалению, еще существует в обществе. Никакие средства не могут заменить все то, что получают дети в таких семьях. И мы делаем все важное, чтобы они чувствовали заботу города. Помогаем чем можем “, - подчеркнул Виталий Кличко во время общения с семьей.

Детьми с 2009 года занимается мама-воспитательница Валентина Вовк. Кроме детей, которых она воспитывает сейчас, у нее было еще 6 воспитанников, достигших совершеннолетия. По словам Валентины Волк, ее бывшие воспитанники до сих пор посещают дом, и по возможности помогают ей в воспитании детей. И даже создали свои собственные семьи.

“Я всегда мечтала о семье, где будет много детей. Я была одна в семье. И вот моя мечта осуществилась“», - говорит Валентина Вовк.

Дети угостили мэра Киева вкусностями, которые вместе с воспитателем приготовили сами. И во время беседы за столом рассказали о своих мечтах и о том, кем хотят стать в будущем. Мэр Киева пожелал им сил. А сейчас - умело учиться. По словам Виталия Кличко, сейчас на учете в столице находится 2300 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. И всем им нужно предоставить комфортные условия воспитания, чтобы дети чувствовали заботу государства.