ЛНР и Южная Осетия хотят вместе развивать прессу

"Республики" намерены сообща противостоять информационной блокаде. Меморандумы о сотрудничестве уже проходят подготовку в "МИД" ЛНР.

В Луганске считают,что у них много общего с Южной Осетией a-krotov.livejournal.com

Сепаратисты ЛНР и Южной Осетии готовят меморандумы о сотрудничестве в информационной сфере. Об этом сообщает "министерство связи и массовых коммуникаций" ЛНР.

"Луганская народная республика и Южная Осетия – государство Алания приступят к работе над созданием единого информационного пространства", – говорится в сообщении.

Первый "замминистра связи и массовых коммуникаций" ЛНР Юрий Першиков отметил, что "формирование единого информпространства между республиками очень важно, ведь и ЛНР, и Южная Осетия частично находятся в информационной блокаде".

"В Южной Осетии интересуются тем, что происходит в республиках Донбасса. Неоднократно коллеги выходили к нам с предложениями о каких-то совместных проектах, об обмене прессой. Я думаю, что в ближайшее время мы подпишем меморандумы о сотрудничестве. Документы уже проходят подготовку в министерстве иностранных дел ЛНР", – подчеркнул Першиков.

Он добавил, что обе "республики" являются частью "русского мира".

Напомним, ранее в ЛНР раздавили бульдозером 85 килограммов красной икры.

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