Действиями нардепа против журналистов заинтересовалась прокуратура и СБУ

Прокуратура Киева открыла уголовное производство против нардепа Александра Пономарева, который в помещении Рады отбирал у жерналистов телефоны.

Прокуратура города Киев в среду, 7 февраля, открыла уголовное дело по инциденту, который состоялся в кулуарах Верховной Рады между нардепом Александром Пономаревым и журналистами. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Она отметила, что уголовное производство начато относительно препятствования Пономаревым деятельности журналистов.

Кроме того действия нардепа будут расследовать СБУ. Об этом заявила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

"Относительно инцидента, который произошел в Раде между нардепом Пономаревым и журналистами - сведения внесены в ЕРДР по ч.1 ст.171, досудебное расследование поручено следователям СБУ", - написала Сарган.

Отметим, ч. 1 ст. 171 - это "Умышленное препятствование законной профессиональной деятельности журналистов".

Как сообщалось, парламентский журналист попытался снять на видео разговор народных депутатов Александра Пономарева и Сергея Соболева. Однако первому это не понравилось, и он отобрал у двоих журналистов телефоны. "Я не сяду, не переживайте. Вы сядете. Будете отвечать. Я не знаю, где ваш телефон", - заявил журналистам Пономарев, пытаясь выхватить и третий мобильный телефон из рук журналиста.

Напомним, внефракционный народный депутат Юрий Левченко бросил дымовую шашку в сессионном зале Верховной Рады.

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