Переключиться на мобильную версию

Сепаратисты обстреляли силы АТО из танка – штаб

Комментариев: 4
На донецком направление опорные пункты ВСУ возле Песок более часа обстреливали из танка, гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов.

В течение среды, 7 февраля, сепаратситы девять раз обстреляли позциии украиснких военных на Донбассе. Один военнослужащий получил боевую травму, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В сводке отмечается, что на луганском направлении противник грубо нарушил режим тишины неподалеку населенных пунктов Новозвановка, Луганское и Троицкое. Сепартисты вели огонь из 120-мм минометов. Также утром враг из миномета калибра 82-мм обстрелял украинских военных вблизи Попасной.

"На донецком направлении захватчики более часа обстреливали из танка, гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов наши опорные пункты вокруг Песок. Также гранатометы и пулеметы оккупанты применили на приморском участке нашей обороны у Широкино", – добавили в штабе.

Напомним, за сутки 6 февраля в зоне АТО зафиксировали 14 обстрелов со стороны сепаратистов. Три бойца были ранены, еще один получил травму.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: видео, танки, обстрел, сепаратисты, ВСУ, пески, АТО, новости АТО
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Ser7    08.02.2018, 00:05
Оценка:  +1
Ser7
Ну и дали бы ответку . Иль рашисткий танк жалко на металлолом пустить нашему командованию????
заУкраину    08.02.2018, 00:05
Оценка:  0
заУкраину
шоколадный "главнокомандующий" боится разозлить карлика
Мухоморище    07.02.2018, 20:24
Оценка:  +1
Мухоморище
Ракеты куда делись?Надо было подкоптить ватку.
заУкраину    07.02.2018, 20:24
Оценка:  +3
заУкраину
ну а где стугны- пашинский продал?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь