Сепаратисты обстреляли силы АТО из танка – штаб

На донецком направление опорные пункты ВСУ возле Песок более часа обстреливали из танка, гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов.

В течение среды, 7 февраля, сепаратситы девять раз обстреляли позциии украиснких военных на Донбассе. Один военнослужащий получил боевую травму, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В сводке отмечается, что на луганском направлении противник грубо нарушил режим тишины неподалеку населенных пунктов Новозвановка, Луганское и Троицкое. Сепартисты вели огонь из 120-мм минометов. Также утром враг из миномета калибра 82-мм обстрелял украинских военных вблизи Попасной.

"На донецком направлении захватчики более часа обстреливали из танка, гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов наши опорные пункты вокруг Песок. Также гранатометы и пулеметы оккупанты применили на приморском участке нашей обороны у Широкино", – добавили в штабе.

Напомним, за сутки 6 февраля в зоне АТО зафиксировали 14 обстрелов со стороны сепаратистов. Три бойца были ранены, еще один получил травму.

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