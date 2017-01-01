Укрзализныця назначила девять дополнительных поездов к 8 марта

В ближайшие дни по самым популярным направлениям будут назначены еще дополнительные поезда, пообещал и.о. председателя правления Укрзализныци Евгений Кравцов.

Укрзализныця к празднику 8 марта назначила девять дополнительных поездов. Об этом сообщил и.о. председателя правления Укрзализныци Евгений Кравцов в Twitter.

По его словам, в марте украинцы получат четыре выходных – 8,9,10 и 11 марта.

"На эти праздничные выходные (а их будет аж четыре) уже назначены девять дополнительных поездов. В ближайшие дни по самым популярным направлениям еще назначим дополнительные поезда", – отметил Кравцов.

Поезд № 224/223 Одесса – Киев будет курсировать 8 и 11 марта в обоих направлениях. Отправление из Одессы в 10:27 и прибытие в Киев в 20:37. Из Киева поезд будет отправляться в 07:48 и прибывать в Одессу в 17:58.

Поезд № 258/257 Одесса – Львов будет отправляться 7 и 10 марта, в обратном направлении – 8 и 11 марта. Отправление из Одессы в 16:54 и прибытие во Львов в 05:06. В обратном направлении из Львова – в 15:00 и прибытие в Одессу в 04:45.

Поезд № 217/218 Киев – Ивано-Франковск – Рахов будет курсировать 7 и 10 марта на Западную Украину, а 8 и 11 марта – в обратном направлении. Отправление из Киева в 15:20 и прибытие в Рахов в 07:07. Отправление из Рахова в 17:44 и прибытие в Киев в 09:15.

Поезд № 177 Киев – Хмельницкий осуществит рейсы 8 и 11 марта. Отправление из Киева в 06:06 и прибытие в Хмельницкий в 13:02. Из Хмельницкого поезд отправится в 14:04 и прибудет в столицу в 20:43.

Поезд № 152/151 Киев – Херсон совершите рейсы 8 марта. Он отправится из Киева в 08:15 и прибудет в Херсон в 18:30. Из Херсона поезд отправится в 09:33 и прибудет в Киев 19:33.

Поезд № 191/192 Киев – Львов будет курсировать 7, 8 и 11 марта. Из Киева отправление в 08:03 и прибытие во Львов в 18:01. Из Львова поезд отправится в 12:06 и прибудет в Киев в 21:36.

Поезд № 179 Днепр – Киев. Рейсы 8 и 11 марта. Из Киева поезд отправится в 08:50 и прибудет в Днепр в 17:59. В обратном направлении отправление в 11:55 и прибытие в 22:21. Поезд № 197/198 Киев – Ковель будет курсировать 7 и 11 марта. Отправление из Киева в 07:37 и прибытие в Ковель в 16:53. В обратном направлении отправление в 10:50 и прибытие в 19:53.

Скоростной поезд № 787/788 Харьков – Константиновка. Рейсы 7 и 8 марта. Отправление из Харькова в 19:03 и прибытие в Константиновку в 23:30. В обратном направлении отправление в 05:00 и прибытие в Харьков в 09:50.

Ранее в Укрзализныце рассказали, когда подорожают билеты. За год цены поднимутся на 20-24%. Первое повышение запланировано на конец лета.

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