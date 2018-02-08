Житель Балаклеи выиграл суд у Минобороны по компенсации убытков

Требования жителя Балаклеи удовлетворили частично. Минобороны должно выплатить ему 252 тыс. гривен. Компенсация за моральной ущерб составила 10 тыс.

Житель Балаклеи Харьковской области Андрей Усатенко выиграл суд и добился выплаты компенсации за поврежденное имущество и моральные убытки из-за взрывов на складах с боеприпасами в марте 2017 года. Об этом в среду, 7 февраля, сообщает MediaPort.

У истца сгорели автомобиль и гараж, а также была повреждена квартира. По его подсчетам, сумма материального ущерба составила 318 тыс. гривен, также он требовал от Минобороны и воинской части возместить 300 тыс. за моральный ущерб. Еще 100 тыс. грн мужчина хотел истребовать у Службы безопасности.

Суд частично удовлетворил требования Усатенко. Минобороны должно выплатить ему 252 тыс. гривен. Компенсация за моральной ущерб составила 10 тыс.

Позицию Министерства обороны в суде представлял Николай Москов. По его словам, ведомство будет подавать апелляционную жалобу.

В свою очередь же Усатенко планирует еще оспорить сумму моральной компенсации.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Балаклеи подал в суд на Министерство обороны и Службу безопасности Украины из-за поврежденного во время взрывов на складе боеприпасов имущества.

Как сообщал Корреспондент.net, пожар на арсенале в Балаклее с последующими взрывами боеприпасов начался в ночь на 23 марта 2017 года. Более 30 тысяч жителей города и близлежащих сел были эвакуированы. Также сообщалось, что около трех десятков семей в городе Балаклея получат средства на покупку нового жилья взамен разрушенного в результате взрывов на складе Минобороны.

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