Суд разрешил начать спецрасследование по Януковичу

Заочное досудебное расследование будет вестись в отношении экс-президента Виктора Януковича, бывшего главы СБУ Александра Якименко и его первого заместителя Владимира Тоцкого.

Печерский районный суд города Киева дал разрешение на специальное (заочное) досудебное расследование в отношении экс-президента Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и экс-первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого по делу Майдана.

Об этом вечером в среду, 7 февраля, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в Facebook.

По ее словам, в отношении еще трех фигурантов данного уголовного производства – экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко, бывшего замминистра МВД Виктора Ратушняка и бывшего заместителя начальника – начальника милиции общественной безопасности ГУ МВД Украины в Киеве Петра Федчука – подобные ходатайства прокуроров будут рассматриваться в ближайшее время.

"Напомню, что речь идет о событиях на Евромайдане 18-20 февраля 2014 года. Все шестеро фигурантов уголовного производства находятся в розыске, уклоняются от суда и следствия", – написала Сарган.

Ранее сообщалось, что ГПУ подала ходатайство в Печерский райсуд о предоставлении разрешения на осуществление спецрасследования против Виктора Януковича, которого подозревают в организации теракта и убийств на Майдане.

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