ВСУ передали сепаратистам тела двух погибших
Вооруженные силы Украины передали тел двух погибших на временно оккупированную территорию Луганской области. Об этом в среду, 7 февраля, сообщает Военное телевидение.
По словам военных, тела погибших идентифицированы. Установлено, что они не являются гражданами Украины.
В сюжете говорится, что останки шести тел погибших были обнаружены в октябре 2017 года вблизи села Теплое Станично-Луганского района. Четверо погибших уже идентифицированы. Двух передали раньше, 5 января, на КПВВ Станица Луганская, еще двух – передали сегодня.
"После установления ДНК экспертизы было выявлено, что родственники погибших проживают на территории Российской Федерации", – сообщил представитель ВСУ.
Напомним, за все время проведения АТО на Донбассе были осуждены 11 граждан России за вооруженную агрессию против Украины. Всего к уголовной ответственности привлечены 79 человек, в том числе 49 граждан России.
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