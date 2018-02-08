ВСУ передали сепаратистам тела двух погибших

Украинские военные утверждают, что родственники убитых проживают на территории России. Это установлено с помощью проведения экспертизы ДНК.

Вооруженные силы Украины передали тел двух погибших на временно оккупированную территорию Луганской области. Об этом в среду, 7 февраля, сообщает Военное телевидение.

По словам военных, тела погибших идентифицированы. Установлено, что они не являются гражданами Украины.

В сюжете говорится, что останки шести тел погибших были обнаружены в октябре 2017 года вблизи села Теплое Станично-Луганского района. Четверо погибших уже идентифицированы. Двух передали раньше, 5 января, на КПВВ Станица Луганская, еще двух – передали сегодня.

"После установления ДНК экспертизы было выявлено, что родственники погибших проживают на территории Российской Федерации", – сообщил представитель ВСУ.

Напомним, за все время проведения АТО на Донбассе были осуждены 11 граждан России за вооруженную агрессию против Украины. Всего к уголовной ответственности привлечены 79 человек, в том числе 49 граждан России.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet