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ВСУ передали сепаратистам тела двух погибших

Комментариев: 5
Украинские военные утверждают, что родственники убитых проживают на территории России. Это установлено с помощью проведения экспертизы ДНК.

Вооруженные силы Украины передали тел двух погибших на временно оккупированную территорию Луганской области. Об этом в среду, 7 февраля, сообщает Военное телевидение.

По словам военных, тела погибших идентифицированы. Установлено, что они не являются гражданами Украины.

В сюжете говорится, что останки шести тел погибших были обнаружены в октябре 2017 года вблизи села Теплое Станично-Луганского района. Четверо погибших уже идентифицированы. Двух передали раньше, 5 января, на КПВВ Станица Луганская, еще двух – передали сегодня.

"После установления ДНК экспертизы было выявлено, что родственники погибших проживают на территории Российской Федерации", – сообщил представитель ВСУ.

Напомним, за все время проведения АТО на Донбассе были осуждены 11 граждан России за вооруженную агрессию против Украины. Всего к уголовной ответственности привлечены 79 человек, в том числе 49 граждан России.

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Теги: Луганск, видео, донбасс, Луганская область, ВСУ, погибшие, ЛНР, ЛНР новости, погибшие в АТО
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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elptichka    08.02.2018, 00:05
Оценка:  -5
elptichka
)) ахаха у 80% украинцев на востоке родственники в России. Поэтому они и не хотели этого "хто не скаче той "
WTF2wtf    08.02.2018, 00:46
Оценка:  +2
WTF2wtf
Ты больной?
Что смешного в том, что иностранцы приперлись к нам убивать и сами сдохли на нашей земле?
OlegBondarenko    08.02.2018, 00:05
Оценка:  +3
OlegBondarenko
Странно что рашисты кого-то забрали - обычно: кто там на Донбассе этих "ихтамнетов" вообще считает.
МішкаНаПівдні*    08.02.2018, 00:05
Оценка:  -6
МішкаНаПівдні*
Необходимо иметь ДНК анализы ВСЕХ граждан России для того, что-бы их сравнить и прийти к выводу - "что родственники погибших проживают на территории Российской Федерации"," а это НЕВОЗМОЖНО! Что реально можно было определить - где проживали предки погибших, но это.... уже совсем другая история.
WTF2wtf    08.02.2018, 00:47
Оценка:  +2
WTF2wtf
А ты не думал, что их уже давно родственники ищут и сами сдавали анализы для таких тестов???
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