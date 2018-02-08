Бывший глава государства прокомментировал решение суда о спецрасследовании против него и обвинил украинских чиновников в преступлениях.

Экс-президент Виктор Янукович остался недоволен решением суда, согласно которому было разрешено проведение заочного досудебного расследования против него, и обвинил украинские власти в препятствовании допуску его адвокатов в суд.

Об этом говорится в заявлении Януковича, которое опубликовал в Facebook Юрий Кирасир - пресс-секретарь его сына Александра.

"Нынешний режим пошел на преступные меры - с помощью силы отстранить моих адвокатов от участия в так называемом деле о Майдане, которое рассматривается в Печерском районном суде г. Киева. Такие действия - это паническая реакция нынешней власти на то, что с каждым днем в Украине и мире узнают больше фактов причастности ее представителей к самым тяжким преступлениям", - отметил бывший президент в своем обращении.

Кроме того, он обвинил нынешних высокопоставленных чиновников в причастности к расстрелам на Майдане в феврале 2014 года.

"Уже в Европе и мире открыто говорят о причастности "нынешних руководителей" к массовым расстрелам на Майдане в 2014 году. Называются конкретные имена - Парубий, Пашинский, Луценко. Будут названы еще", - утверждает Янукович.

Экс-президент уверяет, что не виновен в преступлениях во время Майдана и дело против него якобы сфабриковано.

Cмотрите фотогалерею: Янукович обвинил власти Украины в причастности к расстрелам на Майдане

Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева дал разрешение на специальное (заочное) досудебное расследование в отношении Януковича, а также экс-главы СБУ Александра Якименко и экс-первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого по делу Майдана.

Адвокат Януковича ищет свидетелей по делам Майдана

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