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У Януковича хотят вызвать в суд известных иностранных дипломатов

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Также в списке свидетелей - жители Крыма, которых защита Януковича хочет допросить о якобы нападении на автобус с крымчанами в феврале 2014 года.
Адвокаты Януковича хотят вызвать экс-министров иностранных дел Франции, ФРГ, Польши
Адвокаты Януковича хотят вызвать экс-министров иностранных дел Франции, ФРГ, Польши

Защита экс-президента Виктора Януковича в деле о госизмене просит суд вызвать для допроса 103 свидетеля, в их числе - бывшие представители власти ряда иностранных государств. Об этом сообщает Украинская правда.

Согласно сообщению, защита Януковича хочет допросить в качестве свидетеля относительно “захвата власти в феврале 2014“ бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон.

Экс-главу МИД Эстонии Урмаса Паэта хотят допросить по обстоятельствам убийств людей на Майдане.

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В качестве свидетелей переговоров власти и оппозиции 20-21 февраля 2014 года адвокаты Януковича хотят вызвать в суд экс-министров иностранных дел Франции - Лорана Фабиуса, Германии - Франка-Вальтера Штайнмайера, Польши - Радослава Сикорского.

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Также в списке - представитель МИД Франции Эрик Фурнье, глава комитета Европарламента по иностранным делам Элмар Брок, верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств Астрид Торс, экс-посол Литвы в Украине Пятрас Вайтекунас, экс-посол Латвии Аргита Даудзе, представитель Еврокомиссии Оливье Байи. От них защита Януковича хочет получить показания об основаниях признания новой власти в феврале 2014 года.

Кроме того, в суд хотят вызвать экс-министра иностранных дел Украины Леонида Кожару.

Издание сообщает, что также в списке свидетелей - несколько десятков жителей Крыма. Адвокаты Януковича считают необходимым допросить их об обстоятельствах якобы нападения в феврале 2014 году на обдом из блокпостов на автобусы с крымчанами.

Напомним, 8 февраля в деле Януковича дали показания бывший начальник Генштаба и бывший командующий ВМС.

  

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Теги: Янукович, суд, Штайнмайер
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Комментариев (1)
vicinq    08.02.2018, 16:46
Оценка:  -2
vicinq
И два ковша БОРЩА !
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