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Украинских пограничников обстреляли с территории РФ - штаб

Комментариев: 7
Россияне устроили провокацию на границе.
Пограничников обстреляли с территории РФ в районе н.п. Ушаковка
Пограничников обстреляли с территории РФ в районе н.п. Ушаковка
dpsu.gov.ua

В Луганской области украинских пограничников обстреляли с территории Российской Федерации. Об этом заявил пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Это произошло 8 февраля около 12:30. Провокационный обстрел с применением стрелкового оружия велся из района населенного пункта Ушаковка (РФ).

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По данным штаба, россияне стреляли в направлении подразделений, обеспечивающих охрану государственной границы. Военнослужащие не пострадали. Огонь в ответ они не открывали.

“Подчеркиваем, что этот обстрел с прилегающей территории грубо нарушает режим Государственной границы и подвергает опасности жизни военнослужащих“, - заявили в пресс-службе штаба антитеррористической операции.

Напомним, международная группа волонтеров-расследователей Вellingcat обнародовала интерактивную карту артиллерийских обстрелов Донбасса с территории РФ летом 2014 года. 
 

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Теги: пограничники, обстрел, Луганская область, Россия, провокация
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Комментариев (7)
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Операторська    08.02.2018, 15:56
Оценка:  +4
Операторська
Ще в 14 році треба було градами довбати по їх градам на московщині
LifeStriker    08.02.2018, 15:50
Оценка:  +4
LifeStriker
Что за армия терпил? Зачем вообще она нужна? АТО против терористов без из ликвидации и подавления, обстрелы агрессора без ответных действий... Мне одному кажется что это бред какойто?
LifeStriker    08.02.2018, 15:56
Оценка:  -5
LifeStriker
Может пора уже долбонуть нормальную ответку с возвратом оккупированых земель?
apollon    08.02.2018, 16:04
Оценка:  +3
apollon
а есть чем? или ты реально веришь что у нас хватит сил на полномаштабную войну с рф? у нас сейчас только один путь не пускать дальше и даваить через мировое сообщество цивидизованых стран.
LifeStriker    08.02.2018, 16:07
Оценка:  -4
LifeStriker
Сил хватит если сопли не живать, а если так продолжать то на голову сядут окончательно
apollon    08.02.2018, 16:17
Оценка:  +1
apollon
видать друг ты не сильно понимаешь соотношения сил в армиях. Это всеравно что Ломаченко выйдет против Виталика Кличка. Да Вася очень крутой и абициозный парень но разница в антропометрии просто нереальная. Виталик просто сломает руки ему пробивая по блокам....это так если на пальцах...
krolikoffnеt    08.02.2018, 15:36
Оценка:  0
krolikoffnеt
Надо дать ответку по рассейским оккупантам .
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