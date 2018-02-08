Украинских пограничников обстреляли с территории РФ - штаб

Россияне устроили провокацию на границе.

Пограничников обстреляли с территории РФ в районе н.п. Ушаковка dpsu.gov.ua

В Луганской области украинских пограничников обстреляли с территории Российской Федерации. Об этом заявил пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Это произошло 8 февраля около 12:30. Провокационный обстрел с применением стрелкового оружия велся из района населенного пункта Ушаковка (РФ).

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По данным штаба, россияне стреляли в направлении подразделений, обеспечивающих охрану государственной границы. Военнослужащие не пострадали. Огонь в ответ они не открывали.

“Подчеркиваем, что этот обстрел с прилегающей территории грубо нарушает режим Государственной границы и подвергает опасности жизни военнослужащих“, - заявили в пресс-службе штаба антитеррористической операции.

Напомним, международная группа волонтеров-расследователей Вellingcat обнародовала интерактивную карту артиллерийских обстрелов Донбасса с территории РФ летом 2014 года.

