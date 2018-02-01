Против Евромайдана хотели применить ВСУ - экс-глава Генштаба

Экс-главнокомандующего ВСУ Владимира Замана допросили.

Бывший начальник Генштаба дал показания о событиях на Евромайдане telegraf.com.ua

В феврале 2014 руководители Минобороны, СБУ и Генпркуратуры пытались убедить главнокомандующего ВСУ Владимир Замана направить армию на подавление протестов.

Читай также: Экс-командующий ВМС рассказал, кто руководил аннексией Крыма Об этом Замана заявил в четверг на допросе по делу о госизмене Виктора Януковича в Оболонском райсуде Киева, передает Об этом Замана заявил в четверг на допросе по делу о госизмене Виктора Януковича в Оболонском райсуде Киева, передает УП

“В течение недели происходили попытки подготовить приказ о применении Вооруженных сил Украины в Киеве“, - заявил он.

По словам экс-командующего, это делал тогдашний министр обороны Павел Лебедев “с целью усиления объектов и наведения конституционного порядка в столице“.

Он рассказал также, что 18 февраля 2014 встречался с тогдашним главой СБУ Александром Якименко и генеральным прокурором Виктором Пшонкой.

Читай также: Сдать Крым без боя приказали Пашинский и Полторак - показания экс-министра обороны По словам Заманы, эти люди пытались убедить командование армией в том, что и законодательство, и введенный в тот момент план антитеррористической операции позволяют применить ВСУ для подавления акций протеста. При этом, отметил он, о применении оружия его никто не просил. По словам Заманы, эти люди пытались убедить командование армией в том, что и законодательство, и введенный в тот момент план антитеррористической операции позволяют применить ВСУ для подавления акций протеста. При этом, отметил он, о применении оружия его никто не просил.

Бывший главнокомандующий сообщил, что согласился лишь на переброску военных вертолетов в Васильков Киевской области.