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В Донецкой области готовили теракт: найден тайник с российскими фугасами

Комментариев: 1
Опасные боеприпасы обнаружили возле трассы Донецк-Мариуполь на участке Бугас-Новотроицкое.
В Донецкой области обнаружили тайник с боеприпасами
В Донецкой области обнаружили тайник с боеприпасами
ГПСУ

На территории Донецкой области обнаружили тайник с боеприпасами, в котором находилось около 10 фугасов маркировки России. Об этом в четверг, 8 февраля, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

По данным ведомства, боеприпасы обнаружили вблизи трассы Бугас-Новотроицкое, по которой регулярно передвигаются гражданские, представители международных организаций и украинские военнослужащие.

Как сообщили пограничники, найденные фугасы, скорее всего, оставили российские наемники для поражения движущейся цели на подконтрольной Украине территории.

Тайник с фугасами возле Новотроицкого
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Напомним, ранее Служба безопасности Украины совместно с военнослужащими и полицией обнаружила в Ясиноватском районе Донецкой области тайник с боеприпасами российского производства.

 

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Теги: Россия, Донецкая область, пограничная служба, пограничники, тайник
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Комментариев (1)
Бувший_східняк    08.02.2018, 17:55
Оценка:  0
Бувший_східняк
Фугасы, естественно, в шахтах откопали?
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