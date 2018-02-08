В Донецкой области готовили теракт: найден тайник с российскими фугасами

Опасные боеприпасы обнаружили возле трассы Донецк-Мариуполь на участке Бугас-Новотроицкое.

В Донецкой области обнаружили тайник с боеприпасами ГПСУ

На территории Донецкой области обнаружили тайник с боеприпасами, в котором находилось около 10 фугасов маркировки России. Об этом в четверг, 8 февраля, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

По данным ведомства, боеприпасы обнаружили вблизи трассы Бугас-Новотроицкое, по которой регулярно передвигаются гражданские, представители международных организаций и украинские военнослужащие.

Как сообщили пограничники, найденные фугасы, скорее всего, оставили российские наемники для поражения движущейся цели на подконтрольной Украине территории.

Тайник с фугасами возле Новотроицкого 0:00 / 00:55

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Напомним, ранее Служба безопасности Украины совместно с военнослужащими и полицией обнаружила в Ясиноватском районе Донецкой области тайник с боеприпасами российского производства.