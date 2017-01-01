Рада примет решение по Антикоррупционному суду до апреля – премьер

Премьер-министр Владимир Гройсман уверен, что Верховная Рада примет все необходимые процедуры по созданию Антикоррупционного суда до апреля этого года.

Верховная Рада может завершить все процедуры по созданию Антикоррупционного суда еще в марте. Об этом в четверг, 8 февраля, заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время брифинга во Львове, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я поддерживаю создание Антикоррупционного суда... Есть все шансы завершить все процедуры в парламенте до конца марта", – сказал он.

Премьер считает, что всю работу по созданию суда нужно завершить в течение нескольких месяцев. Также, по его словам, спикер Андрей Парубий поддерживает прохождения этого закона в парламенте.

Премьер отметил, что важно обеспечить высокий уровень доверия к новой институции.

По его мнению, это будет зависеть от окончательного варианта закона про Антикоррупционный суд, когда процедура отбора судей будет и открытой.

Напомним, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий считает нереальным создание Аникоррупционного суда в Украине в этом году.

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