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Рада примет решение по Антикоррупционному суду до апреля – премьер

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Премьер-министр Владимир Гройсман уверен, что Верховная Рада примет все необходимые процедуры по созданию Антикоррупционного суда до апреля этого года.
Гройсман прокомментировал создание Антикоррупционного суда
Гройсман прокомментировал создание Антикоррупционного суда
Korrespondent.net

Верховная Рада может завершить все процедуры по созданию Антикоррупционного суда еще в марте. Об этом в четверг, 8 февраля, заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время брифинга во Львове, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я поддерживаю создание Антикоррупционного суда... Есть все шансы завершить все процедуры в парламенте до конца марта", – сказал он.

Премьер считает, что всю работу по созданию суда нужно завершить в течение нескольких месяцев. Также, по его словам, спикер Андрей Парубий поддерживает прохождения этого закона в парламенте.

Премьер отметил, что важно обеспечить высокий уровень доверия к новой институции.

По его мнению, это будет зависеть от окончательного варианта закона про Антикоррупционный суд, когда процедура отбора судей будет и открытой.

Напомним, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий считает нереальным создание Аникоррупционного суда в Украине в этом году.

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Теги: Львов, Верховная Рада, Владимир Гройсман, Антикоррупционный суд
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Источник: korrespondent.net

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