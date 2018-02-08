Чиновники ГМС торговали биометрическими паспортами

Задержанные предоставляли клиентам частной фирмы возможность получить биометрический паспорт в обход электронной очереди в кратчайшие сроки.

Правоохранители задержали восемь должностных лиц Государственной миграционной службы Киева и Черкасской области, которые незаконно выдавали биометрические паспорта. Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины в четверг, 8 февраля.

"Разоблаченные служащие… в сговоре с частными фирмами создали коррупционную сеть, связанную с выдачей биометрических паспортов", – говорится в сообщении.

Задержанные предоставляли клиентам частной фирмы возможность получить биометрический паспорт в обход электронной очереди в кратчайшие сроки, однако по значительно завышенной стоимости.

"Так, изготовление документа вне очереди за 22 рабочих дня "стоило" заказчику 3 000 гривен, а за 1-2 рабочих дня – 11 000 гривен", – объясняют правоохранители, отмечая, что из-за таких схем служащие не только получили незаконные доходы, но и искусственно создали значительные очереди.

Правоохранители сообщили, что провели санкционированные обыски в служебных кабинетах и по месту жительства должностных лиц ГМС, а также по адресам расположения уличенных предприятий. В результате обысков изъята доказательная документация, черновые записи и денежные средства, полученные в результате преступной деятельности.

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По данным полиции, благодаря этим схемам начальник одного из столичных отделов ГМС менее чем за год приобрел автомобиль премиум-класса. Этот же чиновник и его сообщник были уличены в причастности к изготовлению, хранению и сбыту наркотиков различных видов.

Напомним, Государственная миграционная служба с начала года оформила гражданам Украины 457 307 биометрических паспортов для выезда за границу.

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