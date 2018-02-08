Переключиться на мобильную версию

Чиновники ГМС торговали биометрическими паспортами

Комментариев: 1
Задержанные предоставляли клиентам частной фирмы возможность получить биометрический паспорт в обход электронной очереди в кратчайшие сроки.
В результате обысков изъята доказательная документация
В результате обысков изъята доказательная документация
Пресс-служба Нацполиции Украины

Правоохранители задержали восемь должностных лиц Государственной миграционной службы Киева и Черкасской области, которые незаконно выдавали биометрические паспорта. Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины в четверг, 8 февраля.

"Разоблаченные служащие… в сговоре с частными фирмами создали коррупционную сеть, связанную с выдачей биометрических паспортов", – говорится в сообщении.

Задержанные предоставляли клиентам частной фирмы возможность получить биометрический паспорт в обход электронной очереди в кратчайшие сроки, однако по значительно завышенной стоимости.

"Так, изготовление документа вне очереди за 22 рабочих дня "стоило" заказчику 3 000 гривен, а за 1-2 рабочих дня – 11 000 гривен", – объясняют правоохранители, отмечая, что из-за таких схем служащие не только получили незаконные доходы, но и искусственно создали значительные очереди.

Правоохранители сообщили, что провели санкционированные обыски в служебных кабинетах и по месту жительства должностных лиц ГМС, а также по адресам расположения уличенных предприятий. В результате обысков изъята доказательная документация, черновые записи и денежные средства, полученные в результате преступной деятельности.

По данным полиции, благодаря этим схемам начальник одного из столичных отделов ГМС менее чем за год приобрел автомобиль премиум-класса. Этот же чиновник и его сообщник были уличены в причастности к изготовлению, хранению и сбыту наркотиков различных видов.

Напомним, Государственная миграционная служба с начала года оформила гражданам Украины 457 307 биометрических паспортов для выезда за границу.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: коррупция, чиновники, борьба с коррупцией, задержание, введении биометрических паспортов, биометрический паспорт, биометрические паспорта, миграционный контроль, биометрия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
rashensvoloch    08.02.2018, 21:57
Оценка:  +3
rashensvoloch
Ату їх в АТО, поля розміновувати!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь