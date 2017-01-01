Порошенко призвал Австрию признать Голодомор геноцидом украинцев
Президент Украины Петр Порошенко и председатель Национального совета Австрии Вольфганг Соботка отметили важность санкций в отношении РФ, а также обсудили ситуацию на Донбассе. Об этомв четверг, 8 февраля, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
"Петр Порошенко проинформировал о ситуации на Донбассе в результате российской агрессии. Он также поблагодарил за помощь в преодолении гуманитарных последствий этой агрессии. Собеседники согласились с важностью санкций против РФ", – говорится в сообщении.
Кроме этого, Порошенко призвал австрийский парламент признать Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа, а также выразил надежду на быстрое формирование группы дружбы с Украиной в Национальном совете Австрии.
Напомним, ранее сообщалось, что Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен пригласил президента Украины Петра Порошенко 8 февраля посетить с рабочим визитом Австрию.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet