В школах Житомира продлили карантин

За неделю наблюдений, в период со 2 по 8 февраля, число заболевших гриппом среди детей в Житомире увеличилось более чем на 30%. Следующее заседание комиссии состоится 15 февраля.

Карантин в учебных заведениях Житомира, начавшийся 2 февраля, продлили еще минимум на неделю. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Житомирском горсовете в четверг, 8 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.

"За неделю наблюдения, в период со 2 по 8 февраля, количество посещений врачей составляет 2 544 ребенка. Количество заболеваний среди детей увеличилась более чем на 30%. Учитывая рост заболеваемости, мы приняли решение продолжить меры на всю следующую неделю", – отметил заместитель городского головы Матвей Хренов.

Следующее заседание комиссии, во время которого пересмотрят статистические данные о состоянии заболеваемости и примут решение о возобновлении обучения или продлении карантина, состоится 15 февраля.

Ранее сообщалось, что школы Тернополя закрывают на карантин с 10 февраля.

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