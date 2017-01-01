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МИД Украины требует от РФ допустить врачей к Грибу

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МИД требует допустить украинских или иностранных врачей к удерживаемому в России Павлу Грибу, чтобы оценить состояния его здоровья.
Павел Гриб
Павел Гриб
Радио Свобода
 
Министерство иностранных дел Украины требует от России допустить украинских врачей к Павлу Грибу, которого удерживают в РФ, сообщает пресс-служба ведомства.
 
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным отказом Российской Федерации допустить украинских врачей к незаконно удерживаемому в России Павлу Грибу, а также игнорированием многочисленных обращений Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону по поводу получения актуальной информации о состоянии его здоровья", – говорится в сообщении.
 
Ухудшение состояния здоровья Гриба и непредоставление ему медицинской помощи в МИД расценивают как форму давления на него, чтобы получить необходимые следствию показания.
 
"Такие действия демонстрируют игнорирование российской стороной не только решения Европейского суда по правам человека №ECHR-LE2.3R от 6 октября 2017 года, но и основополагающих прав человека", – отметили в министерстве.
 
МИД требует немедленно допустить украинских или иностранных врачей к Павлу Грибу, чтобы оценить состояния его здоровья и предоставить необходимые медицинские рекомендации.

Отец украинца Гриба заявил о плохом состоянии его здоровья
 

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Теги: Украина-Россия, МИД Украины, протест, Павел Гриб
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Источник: korrespondent.net

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