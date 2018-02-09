Появилось видео прибытия Порошенко на Венский бал

В столице Австрии начался знаменитый Венский бал. В Сети появились видео прибытия Петра Порошенко с супругой Мариной и других гостей в зал Венской оперы.

Вечером 8 февраля в столице Австрии начался знаменитый Венский бал. На него впервые был приглашен президент Украины. На мероприятии также присутствует много VIP-персон мирового масштаба, сообщает Страна.ua





Cмотрите фотогалерею: Порошенко в Вене Перед началом бала украинский лидер Петр Порошенко с супругой Мариной и другие высокие гости, в том числе, президент Австрии Александер Ван дер Беллен, федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц и другие поучаствовали в короткой фотосессии перед журналистами.





Ранее сообщалось, что поездка Порошенко на Венский бал в Австрии обойдется госбюджету почти в 800 тысяч гривен.