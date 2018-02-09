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Появилось видео прибытия Порошенко на Венский бал

Комментариев: 3
В столице Австрии начался знаменитый Венский бал. В Сети появились видео прибытия Петра Порошенко с супругой Мариной и других гостей в зал Венской оперы.
Петр Порошенко с супругой Мариной в Вене
Петр Порошенко с супругой Мариной в Вене
facebook.com
 
Вечером 8 февраля в столице Австрии начался знаменитый Венский бал. На него впервые был приглашен президент Украины. На мероприятии также присутствует много VIP-персон мирового масштаба, сообщает Страна.ua.
 
Перед началом бала украинский лидер Петр Порошенко с супругой Мариной и другие высокие гости, в том числе, президент Австрии Александер Ван дер Беллен, федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц и другие поучаствовали в короткой фотосессии перед журналистами.

Cмотрите фотогалерею: Порошенко в Вене

 

 
Ранее сообщалось, что поездка Порошенко на Венский бал в Австрии обойдется госбюджету почти в 800 тысяч гривен. 

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Теги: видео, фото, Австрия, бал, Порошенко, Вена
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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otstoi-001    09.02.2018, 06:42
Оценка:  +1
otstoi-001
Ганьба!!

Вайсман он же Рошен!
Розум    09.02.2018, 04:27
Оценка:  0
Розум
Шоколадный Питер.)))))
Розум    09.02.2018, 04:27
Оценка:  -1
Розум
Шоколадный Питер.)))))
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