Киберполиция хочет легализировать криптовалюту

Легализация криптовалюты позволит киберполиции сделать этот вид деловой активности контролируемым. Пока этот вопрос никак не урегулирован на законодательном уровне.

Департамент киберполиции выступает за легализацию криптовалюты. Об этом в интервью Радио Свобода заявил заместитель начальника Департамента киберполиции Александр Гринчак.

"Что касается криптовалюты, сейчас мы разработали ряд предложений, вынесли этот вопрос на уровень правительства и хотим криптовалюту легализовать, чтобы она была подконтрольна. С помощью этой валюты осуществляется немало преступлений: продажа наркотиков, оружия и т.д.", – сказал он.

Гринчак отметил, что в Департамент киберполиции часто обращаются с заявлениями о похищении криптовалюты. Такой вид преступлений можно квалифицировать как мошенничество с использованием электронно-вычислительной техники.





Турчинов заговорил о контроле над криптовалютами "Человек обманут, он перечислил какие-то электронные средства за какие услуги и взамен ничего не получил – это чистое мошенничество", – добавил замначальника Департамента киберполиции.

Ранее сообщалось, что Нацбанк продолжает исследовательский проект для возможного внедрения е-гривны – национальной валюты на основе технологии блокчейн.