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Киберполиция хочет легализировать криптовалюту

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Легализация криптовалюты позволит киберполиции сделать этот вид деловой активности контролируемым. Пока этот вопрос никак не урегулирован на законодательном уровне.
Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (Вitcoin)
Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (Вitcoin)
 
Департамент киберполиции выступает за легализацию криптовалюты. Об этом в интервью Радио Свобода заявил заместитель начальника Департамента киберполиции Александр Гринчак.
 
"Что касается криптовалюты, сейчас мы разработали ряд предложений, вынесли этот вопрос на уровень правительства и хотим криптовалюту легализовать, чтобы она была подконтрольна. С помощью этой валюты осуществляется немало преступлений: продажа наркотиков, оружия и т.д.", – сказал он. 
 
Гринчак отметил, что в Департамент киберполиции часто обращаются с заявлениями о похищении криптовалюты. Такой вид преступлений можно квалифицировать как мошенничество с использованием электронно-вычислительной техники. 
 
"Человек обманут, он перечислил какие-то электронные средства за какие услуги и взамен ничего не получил – это чистое мошенничество", – добавил замначальника Департамента киберполиции.

Турчинов заговорил о контроле над криптовалютами
 
Ранее сообщалось, что Нацбанк продолжает исследовательский проект для возможного внедрения е-гривны – национальной валюты на основе технологии блокчейн.

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Теги: Украина, биткоин, криптовалюта, киберполиция
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Источник: korrespondent.net

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