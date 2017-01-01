Cотрудница банка сняла 200 тысяч со счета умершей клиентки

Женщина открыла в банке 2 депозитных счета, но в начале 2016 года она умерла. Сотрудница банка перевыпустила банковскую карту покойной вкладчицы и сняла все ее деньги.

В Харькове бывшей сотруднице одного из банков было предъявлено подозрение, что она присвоила 200 тысяч гривен, принадлежащих умершей клиентке. Об этом в пятницу, 9 февраля, рассказал руководитель областной прокуратуры Александр Фильчаков, сообщили в пресс-службе ведомства.

“Женщине стало известно, что на одной из банковских карточек, которая принадлежит старенькой бабушке, накопилось около 200 тыс. грн“, - сообщил Фильчаков.

Он рассказал, что 84-летняя женщина открыла в банке 2 депозитных счета, но в начале 2016 года она умерла.

“Деньги оставались в банке, на депозит насчитывались соответственные проценты, наследники своих прав на наследство не заявляли“, - уточнил прокурор.

Приняв во внимание этот факт, сотрудница банка решила завладеть деньгами: злоумышленница перевыпустила банковскую карту покойной вкладчицы, установила на ней собственный пин-код и сняла наличные.

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В настоящее время сотрудница уволена из банка, прокуратура обратилась в Киевский райсуд Харькова с ходатайством об избрании для подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, 4 января прокуратура Киева сообщила о подозрении бывшему руководителю столичного отделения Инновационно-промышленного банка, который присвоил 52 млн гривен.

