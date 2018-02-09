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В СБУ прокомментировали избиение Шепелева

Комментариев: 1
Сегодня экс-депутат с явными признаками физического воздействия на лице заявил, что его "похитили и избили" сотрудники СБУ.
Шепелева доставили в суд с синяками на лице
Шепелева доставили в суд с синяками на лице
liga.net

В СБУ, комментируя избиение задержанного экс-депутата Александра Шепелева, заявили, что их сотрудники действовали исключительно в рамках законодательства.

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Алена Гитлянская, передает LIGA.net.

Стоит отметить, что задержанный Шепелев сегодня заявил, что его “похитили и избили“ сотрудники СБУ.

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“Сотрудники СБУ действуют исключительно в рамках законодательства. Я сейчас не готова комментировать, оказывал ли он сопротивление при задержании, но наши сотрудники действуют исключительно в рамках законодательства и не нарушают“, - сказала Гитлянская.

При этом на вопрос о том, принимали ли участие сотрудники спецслужбы в задержании экс-депутата, она ответила: “У меня нет информации. Насколько я знаю, это дело прокуратуры. Возможно, мы выполняли поручение прокуратуры…“.

Вместе с тем, прокурор Руслан Кравченко заявил, что Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области расследует производство по избиению Шепелева, уточняет издание.

“Мне сообщили, что зарегистрировано производство по заявлению Шепелева. Производство ведет главное управление СБУ в Киеве и Киевской области“, - сказал он.

Ранее Кравченко сообщил журналистам, что Шепелев был задержан вчера сотрудниками СБУ и будет проведено расследование, чтобы выяснить, почему у подозреваемого телесные повреждения.

Как сообщалось, 8 февраля Служба безопасности Украины задержала бывшего народного депутата Александра Шепелева по подозрению в совершении покушения на убийство и совершении ряда других преступлений, среди которых и хищения средств.

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Теги: депутат, банк, хищения, убийство, Александр Шепелев, ДНР
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Комментариев (2)
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sem    09.02.2018, 17:27
Оценка:  -1
sem
Старая песня били бьют и бить будут и концов нет как при сталине Брежневе кучме Януковиче ющенко ...
colavova    09.02.2018, 19:23
Оценка:  0
colavova
Действительно, твоя песня старая....
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