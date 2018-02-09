Рада закрылась до конца февраля

С 12 по 16 февраля депутаты должны работать в комитетах, комиссиях и фракциях, а с 19 по 23 февраля – с избирателями.

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Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид закрыла пленарное заседание парламента в пятницу, 9 февраля. Следующее пленарное заседание состоится во вторник, 27 февраля.

На неделе с 12 по 16 февраля народные депутаты должны работать в комитетах, комиссиях и фракциях, а с 19 по 23 февраля – с избирателями.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада досрочно закрылась, потому что нардепы массово прогуляли свой рабочий день. Как выяснилось позже, более 50 народных депутатов отсутствовали в Верховной Раде из-за того, что отбыли на Национальный молитвенный завтрак с президентом США в Вашингтон.