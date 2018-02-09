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Рада закрылась до конца февраля

Комментариев: 2
С 12 по 16 февраля депутаты должны работать в комитетах, комиссиях и фракциях, а с 19 по 23 февраля – с избирателями.
Депутаты разошлись до конца месяца
Депутаты разошлись до конца месяца
Корреспондент.net

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Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид закрыла пленарное заседание парламента в пятницу, 9 февраля. Следующее пленарное заседание состоится во вторник, 27 февраля.

На неделе с 12 по 16 февраля народные депутаты должны работать в комитетах, комиссиях и фракциях, а с 19 по 23 февраля – с избирателями.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада досрочно закрылась, потому что нардепы массово прогуляли свой рабочий день. Как выяснилось позже, более 50 народных депутатов отсутствовали в Верховной Раде из-за того, что отбыли на Национальный молитвенный завтрак с президентом США в Вашингтон. 

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Теги: депутаты, Рада, Верховная Рада, парламент, народный депутат
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Комментариев (2)
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bertal    09.02.2018, 19:20
Оценка:  0
bertal
Неправда, все депутаты будут работать со своими виборцами на мальдивах и в других офшорных зонах
providets333    09.02.2018, 17:15
Оценка:  +2
providets333
На )( така рада?
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