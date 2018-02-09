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В ДНР будут наказывать на "осквернение" своего флага

Комментариев: 3
Сепаратисты ввели "уголовную ответственность" за осквернение того, что они называют "флагом республики".
“Депутаты народного совета“ утвердили соответствующий "закон"
“Депутаты народного совета“ утвердили соответствующий "закон"
onpress.info
Так называемая власть ДНР теперь “официально“ будет наказывать за надругательство над своим флагом.
 
Об этом сообщают Новости Донбасса.
 

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В пятницу, 9 февраля, “депутаты народного совета“ приняли документ, который назвали “законом о государственном флаге ДНР“. В нем обозначен порядок использования флага - правила вывешивания и поднятия. За надругательство над флагом ДНР ввели уголовную ответственность
 
В СМИ, подконтрольных ДНР пока не уточняют, какие именно меры наказания предусмотрены.
 

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Как сообщалось, в июле 2017 года в Донецке написали проект конституции для нового “государства“ под названием Малороссия.
 

7 февраля за надругательство над украинском флагом криворожанина приговорили к трем годам тюрьмы.

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Теги: флаг, ДНР, Донбасс
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Комментариев (3)
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Peyot    09.02.2018, 16:46
Оценка:  +4
Peyot
То есть на фоне тех пыток зверств и убийст что творят росийские окупационные войска(ДЛНР) в ОРДЛО новость о наказании за попирание сцаной тряпки - это сенсация?
para-trooper    09.02.2018, 16:36
Оценка:  +5
para-trooper
Или за эту тряпку траурно-полуроссийскую и так пацанов много уже закрыли
PereZX    09.02.2018, 18:08
Оценка:  +3
PereZX
Не полуроссийский, а недороссийский. Но траурный точно, изначально.
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