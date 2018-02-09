В ДНР будут наказывать на "осквернение" своего флага

Сепаратисты ввели "уголовную ответственность" за осквернение того, что они называют "флагом республики".

Так называемая власть ДНР теперь “официально“ будет наказывать за надругательство над своим флагом.

Читай также: Без паники: в Кривом Роге развесят флаги “Новороссии“ В пятницу, 9 февраля, “депутаты народного совета“ приняли документ, который назвали “законом о государственном флаге ДНР“. В нем обозначен порядок использования флага - правила вывешивания и поднятия. За надругательство над флагом ДНР ввели уголовную ответственность В пятницу, 9 февраля, “депутаты народного совета“ приняли документ, который назвали “законом о государственном флаге ДНР“. В нем обозначен порядок использования флага - правила вывешивания и поднятия. За надругательство над флагом ДНР ввели уголовную ответственность

В СМИ, подконтрольных ДНР пока не уточняют, какие именно меры наказания предусмотрены.

7 февраля за надругательство над украинском флагом криворожанина приговорили к трем годам тюрьмы.