В Госпогранслужбе открестились от попытки задержать Саакашвили

В ГПСУ заявили, что у пограничников нет спецназа.

В Госпогранслужбе опровергают информацию о попытках задержания Михаила Саакашвили спецназовцами ведомства. Об этом в комментарии Радио Свобода заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Он отметил, что в ГПСУ вообще нет спецназа.

Читай также: Тбилиси: Саакашвили в Грузии сразу ждет арест

“У нас нет спецназа. Насколько мне известно, мы к этому не причастны. Вообще, возможно, это какая-то провокация “, - сказал он.

Ранее соратник лидера Руха нових сил Давид Сакварелидзе заявил, что Саакашвили пытаются задержать сотрудники Альфа СБУ и призвал его сторонников ехать к гостинице Fairmont Grand Hotel Kyiv, где находится политик. Соратник Михо, депутат Юрий Деревянко заявил, что люди, которые представились спецназовцами Пограничной службы, попытались задержать Саакашвили.