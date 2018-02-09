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С поезда сняли боевика ДНР, ехавшего в Ивано-Франковск

Комментариев: 4
Участнику незаконного воинского формирования перестали платить в ДНР, и он решил перебраться в Ивано-Франковскую область, куда переехали его родители после начала вооруженного конфликта.
Полицейские задержали сепаратиста ДНР
Полицейские задержали сепаратиста ДНР
dn.npu.gov.ua

В Волновахе полиция сняла с поезда бывшего сепаратиста, который пытался выехать в Ивано-Франковскую область. Об этом сообщила пресс-служба донецкой полиции.

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Как отмечается, 23-летний мужчина вступил в незаконное вооруженное формирование Казацкий Союз войска Донского из- за денег. В 2014 году житель Старобешевского района учился в техникуме в Славянске, но с началом оккупации бросил учебу и по совету товарища поступил на “службу“ в подразделение сепаратистов Казацкий Союз войска Донского. Родители парня выехали с оккупированной территории, а он остался “зарабатывать деньги“.

Его взяли на караульную службу в военную часть боевиков, которая находилась в оккупированной Макеевке. Боевик жил в казарме и заступал на дежурство по графику. С автоматическим оружием он осуществлял контрольно-пропускной режим. Он рассказал, на базе находилось около 150 наемников, большинство из которых были россиянами Несколько раз в неделю их техника выезжала на “боевые задачи“.

Но через два месяца платить перестали, и парень уехал домой. Три года бывший участник НВФ находился на оккупированной территории и работал в местном зоопарке. А недавно он решил кардинально изменить свою жизнь и вернуться к родителям, которые сейчас живут в Ивано-Франковской области.

Во время проверки на железнодорожном вокзале экс-боевика задержали сотрудники Волновахского отдела полиции. Сейчас с подозреваемым работают следователи.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье о создании не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 7 февраля Сотрудники контрразведки СБУ задержали в Одессе боевика террористической организации ДНР, который прибыл в регион для выполнения задач ФСБ.
 

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Теги: задержание, сепаратисты, ДНР
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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bertal    09.02.2018, 19:11
Оценка:  -2
bertal
В таком виде он ехал в Ивано-Франковск? тогда 100% сепаратист)
PereZX    09.02.2018, 18:43
Оценка:  +5
PereZX
Похоже штабисты боевиков регулярно продают Украине списки личного состава наемников?
bugrov3    09.02.2018, 18:23
Оценка:  -2
bugrov3
добро пожаловать: тебя ждут дома. простить и наградить - оно же не доброволец, им тока тюрьмы.
Rikstal    09.02.2018, 18:59
Оценка:  0
Rikstal
о каких добровольцах пишеш? На своей стороне они все добровольцы.
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