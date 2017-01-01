Климкин о решении по Афанасьеву: Пытки оценили в 2000 евро

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить компенсацию бывшему украинскому политзаключенному .

Климкин не очень доволен мягким решением ЕСПЧ

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что испытал смешанные чувства по поводу решения Европейского суда по правам человека, который обязал Россию выплатить €2000 экс-политзаключенному Геннадию Афанасьеву.

Об этом Климкин сообщил в Twitter.

“Никогда не обсуждал решение ЕСПЧ, но относительно дела Г. Афанасьева имею очень смешанные чувства. С одной стороны, осуждаются действия России - и этот голос звучит на весь мир. С другой, все пытки оцениваются в 2000€“, - написал он.

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“Каждое позорное нарушение Россией прав человека должно заканчиваться строгим судебным приговором“, - добавил министр.

Ранее адвокат Афанасьева Эрнест Мезак сообщил, что Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить Афанасьеву 1 тысячу евро компенсации. Адвокат назвав этот результат “отвратительным“.