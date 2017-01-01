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Климкин о решении по Афанасьеву: Пытки оценили в 2000 евро

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Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить компенсацию бывшему украинскому политзаключенному .
Климкин не очень доволен мягким решением ЕСПЧ
Климкин не очень доволен мягким решением ЕСПЧ

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что испытал смешанные чувства по поводу решения Европейского суда по правам человека, который обязал Россию выплатить €2000 экс-политзаключенному Геннадию Афанасьеву.

Об этом Климкин сообщил в Twitter.

“Никогда не обсуждал решение ЕСПЧ, но относительно дела Г. Афанасьева имею очень смешанные чувства. С одной стороны, осуждаются действия России - и этот голос звучит на весь мир. С другой, все пытки оцениваются в 2000€“, - написал он.

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“Каждое позорное нарушение Россией прав человека должно заканчиваться строгим судебным приговором“, - добавил министр.

Ранее адвокат Афанасьева Эрнест Мезак сообщил, что Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить Афанасьеву 1 тысячу евро компенсации. Адвокат назвав этот результат “отвратительным“.

 

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Теги: Афанасьев, ЕСПЧ, суд, Климкин, Россия
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