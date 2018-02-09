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Саакашвили о попытке задержания: Петя, ищи свою бабушку

Комментариев: 5
Михаил Саакашвили заявил, что охрана отеля потребовала у вооруженных людей документы. Они якобы хотели задержать политика без постановления суда.
Саакашвили: Петя, кого ты ищешь? Ищи свою бабушку!
Саакашвили: Петя, кого ты ищешь? Ищи свою бабушку!
EPA/UPG

Экс-президент Грузии и лидер партии Рух новых сил Михаил Саакашвил заявил, что его опять пытались задержать, чтобы насильно доставить на допрос, а после депортировать из Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции перед отелем Fairmont, где произошел инцидент.

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Политика цитирует Страна.

Саакашвили заявил, что встречался в отеле со своими друзьями-иностранцами, когда туда пришли неизвестные люди в форме правоохранителей.

“К нам зашли люди снизу и сказали, что группа автоматчиков идет захватывать Саакашвили. Мы попытались проникнуть в лифт и подняться наверх“, - сказал он. Охрана потребовала у вооруженных людей документы. Постановления суда у этих “силовиков“ не было, отметил Михо и добавил, что на 9 февраля планировались “несколько лживых допросов“, после которых его якобы собирались депортировать из Украины.

“Порошенко сейчас танцует на балу, на костях обездоленных украинцев. И пока его нет, он дал приказ меня выгнать. Петя, кого ты ищешь? Ищи свою бабушку! Я всегда на виду у людей“, - заявил журналистам политик.

Саакашвили предполагает, что его могут попытаться задержать еще раз. Он также связывает сегодняшние события с акцией протеста, назначенной на 18 февраля. Тот факт, что он снимает номер в отеле, он объясняет “экономией“.

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“Если вам интересно, как я роскошно живу, я пока живу в двухкомнатной квартире на 22-м этаже где-то за Печерском, подальше от центра, недалеко от Московской площади“, - сказал Саакашвили.

Напомним, о попытке задержать Саакашвили ранее заявил один из сторонников Михо. Сначала СБУ, а затем и Госпогрануслужба опровергли  причастность своих сотрудников к этому “шоу“.

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Теги: Саакашвили, задержание
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Комментариев (6)
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Брокович    09.02.2018, 19:07
Оценка:  0
Брокович
Запиши!1000 танцев в день!
sharry61    09.02.2018, 17:29
Оценка:  -4
sharry61
Ни в коем случае не защищищаю власть,но надеюсь его не грохнут,не спихнут это убийство на власть,что бы показать какие бандеровцы кровожадные,убили бедного грузина.Не понимаю чего добивается Саакашвили,он без документов находится в стране,пытаясь совершить переворот,его команда дескредитировала себя
Rikstal    09.02.2018, 19:23
Оценка:  0
Rikstal
непонятно чем дискредитировала. "Прорывом" польской границы или еще чем-то?
TITAN2    09.02.2018, 17:29
Оценка:  -1
TITAN2
Если бы хотели задержать то охрана отеля лежала бы мордой в асфальте а так все похоже что Михо сам себя задерживал.
krolikoff_net    09.02.2018, 17:19
Оценка:  -4
krolikoff_net
Упакуйте уже этого обнаглевшего барогышвили и отправте на родину. Сколько он еще тут будет плевать на законы нашей страны ?
Rikstal    09.02.2018, 19:21
Оценка:  0
Rikstal
ну так все плюют, а ему нельзя?
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