Саакашвили о попытке задержания: Петя, ищи свою бабушку

Михаил Саакашвили заявил, что охрана отеля потребовала у вооруженных людей документы. Они якобы хотели задержать политика без постановления суда.

Экс-президент Грузии и лидер партии Рух новых сил Михаил Саакашвил заявил, что его опять пытались задержать, чтобы насильно доставить на допрос, а после депортировать из Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции перед отелем Fairmont, где произошел инцидент.

Читай также: Саакашвили: Судите меня здесь за “госпереворот“

Политика цитирует Страна.

Саакашвили заявил, что встречался в отеле со своими друзьями-иностранцами, когда туда пришли неизвестные люди в форме правоохранителей.

“К нам зашли люди снизу и сказали, что группа автоматчиков идет захватывать Саакашвили. Мы попытались проникнуть в лифт и подняться наверх“, - сказал он. Охрана потребовала у вооруженных людей документы. Постановления суда у этих “силовиков“ не было, отметил Михо и добавил, что на 9 февраля планировались “несколько лживых допросов“, после которых его якобы собирались депортировать из Украины.

“Порошенко сейчас танцует на балу, на костях обездоленных украинцев. И пока его нет, он дал приказ меня выгнать. Петя, кого ты ищешь? Ищи свою бабушку! Я всегда на виду у людей“, - заявил журналистам политик.

Саакашвили предполагает, что его могут попытаться задержать еще раз. Он также связывает сегодняшние события с акцией протеста, назначенной на 18 февраля. Тот факт, что он снимает номер в отеле, он объясняет “экономией“.

Читай также: Саакашвили объяснил, как оплачивает пентхаус в Киеве

“Если вам интересно, как я роскошно живу, я пока живу в двухкомнатной квартире на 22-м этаже где-то за Печерском, подальше от центра, недалеко от Московской площади“, - сказал Саакашвили.

Напомним, о попытке задержать Саакашвили ранее заявил один из сторонников Михо. Сначала СБУ, а затем и Госпогрануслужба опровергли причастность своих сотрудников к этому “шоу“.