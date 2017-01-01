Возле детсада в Дергачах школьник нашел гранату
Возле детского сада в городе Дергачи Харьковской области в пятницу, 9 февраля, 8-летний школьник нашел гранату.
Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС области.
Утром, около 9:45, полицейские сообщили о находке спасателям. По словам правоохранителей, о находке сообщила мама восьмилетнего мальчика, который, направляясь домой из школы, наткнулся на боеприпас.
“Он рассказал, что под тротуарной бетонной плитой в канаве лежит ржавый металлический предмет, напоминающий взрывное устройство, которое он видел на рисунке“, - отметили спасатели.
Специалисты идентифицировали найденный предмет как ручную гранату Ф-1 времен Второй мировой войны. На место происшествия выехала пиротехническая группа, которая изъяла боеприпас и обезвредила его за пределами города.
Напомним, 9 февраля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв в многоэтажке, есть раненые.