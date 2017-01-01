Возле детсада в Дергачах школьник нашел гранату

Оказалось, что боеприпас пролежал в земле со времен Второй мировой войны.

Возле детского сада в городе Дергачи Харьковской области в пятницу, 9 февраля, 8-летний школьник нашел гранату.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС области.

Утром, около 9:45, полицейские сообщили о находке спасателям. По словам правоохранителей, о находке сообщила мама восьмилетнего мальчика, который, направляясь домой из школы, наткнулся на боеприпас.

“Он рассказал, что под тротуарной бетонной плитой в канаве лежит ржавый металлический предмет, напоминающий взрывное устройство, которое он видел на рисунке“, - отметили спасатели.

Специалисты идентифицировали найденный предмет как ручную гранату Ф-1 времен Второй мировой войны. На место происшествия выехала пиротехническая группа, которая изъяла боеприпас и обезвредила его за пределами города.

Мальчик рассказал о гранате маме - видел похожий предмет в книге

Боеприпас сохранился со времен Второй мировой войны

Гранату обезвредили за городом

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