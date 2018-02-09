В Ровенской области четверо мужчин похитили и изнасиловали девушку

Мужчины находятся в изоляторе временного содержания. Им инкриминируют изнасилование и незаконное похищение человека. Злоумышленникам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

В Ровенской области полицейские задержали и поместили в изолятор временного содержания четырех мужчин, которые 31 января 2018 года похитили и изнасиловали девушку. Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщила полиция области.

Отмечается, что накануне изнасилования девушка вместе с двумя своими подругами в городе Сарны встретилась с четырьмя мужчинами, с которыми недавно познакомилась. Со слов полицейских, сначала все пили кофе. Однако когда мужчины начали употреблять наркотические средства, девушки сбежали.

"Посреди ночи молодые люди неоднократно звонили девушке и приглашали снова встретиться. Когда она в очередной раз отказалась, парни на автомобиле Volkswagen Passat B5 на иностранной регистрации приехали к дому, где девушка снимает комнату. Они силой вытащили свою жертву из квартиры и поместили в авто. Один из них, держа в руках лопату, угрожал физической расправой. В лесном массиве близ села Чемерне против воли девушки вступили с ней в половые сношения. После совершенного преступления отвезли потерпевшую к месту проживания", – выяснили полицейские.

После инцидента девушка обратилась за помощью в полицию. Однако преступники увидели правоохранителей и скрылись, оставив авто на дороге. Во время осмотра транспортного средства полицейские обнаружили наркотические вещества и другие вещественные доказательства. Автомобиль полицейские изъяли. Судом на него наложен арест.

Вскоре всех четырех преступников – 26, 24 и 20 лет – полиция задержала. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания. Полиция будет просить суд заключить их под стражу. Злоумышленникам инкриминируют изнасилование и незаконное похищение человека. Мужчинам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в городе Новомиргород Кировоградской области неизвестный изнасиловал трехлетнюю девочку.

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