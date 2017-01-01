Израиль выслал 33 пассажиров рейса Винница-Тель-Авив

Департация на этом рейсе происходит регулярно, однако это единичные случаи. События 8 февраля стали самой массовой депортацией за всю историю работы рейса.

В Израиле в четверг, 8 февраля, рекордное количество пассажиров рейса Винница-Тель-Авив не прошли паспортный контроль. 33 человека были депортированы в Украину, сообщают винницкие СМИ.

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Эту информацию агентству также подтвердили в авиакомпании МАУ. Как сообщается, 33 пассажирам в аэропорту Бен-Гурион было отказано в посещении Израиля во время прохождения паспортного контроля. Они были отправлены ближайшим рейсом в Киев.

В аэропорту Винницы заявили, что рейс вылетел в 3:26 утра, на 9 минут раньше плана. При этом все пассажиры прошли проверку, и никаких претензий ни к их документам, ни к багажу у сотрудников паспортного и таможенного контроля в Украине не возникло. Об этом сообщается на странице аэропорта.

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Комментариев израильской стороны на данный момент не поступало.

Уточняется, что депортация пассажиров винницкого рейса в аэропорту Бен-Гуриона происходит регулярно, однако обычно это единичные случаи. События 8 февраля стали самой массовой депортацией за всю историю работы рейса.

Ранее сообщалось, что власти Израиля официально признали Украину безопасной страной, что значительно ускорило темпы обработки поданных гражданами Украины заявлений на получение статуса беженца в Израиле.

