Переключиться на мобильную версию

Шепелев: Из меня выбивали информацию по Тимошенко, Порошенко, Турчинову и олигархам

Комментариев: 6
Экс-нардеп рассказал, как его били.
Задержанный заявляет, что избитым его выкинули в лесу в районе Конча-Заспы
Задержанный заявляет, что избитым его выкинули в лесу в районе Конча-Заспы
УНИАН
Бывший депутат Верховной Рады Александр Шепелев заявил, что перед тем как его задержала Служба безопасности Украины, его похитили лица, представившиеся военной прокуратурой.
 
Об этом он рассказал журналистам в Печерском районном суде 9 февраля, передает LB.
 

Читай также: В апреле бывшего депутата Шепелева задержали в Москве - СМИ

“Вчера меня только задержали. До этого несколько дней меня арестовали, украли можно сказать - мешок на голову, в машину... Представились: военная прокуратура, спецотдел. И два дня меня держали непонятно где, непонятно в каком месте. Требовали от меня информацию, какая есть, на действующую власть. Есть информация по Тимошенко, по Порошенко, по Турчинову, по олигархам известным? Меня били, меня сильно били“, - утверждает Шепелев.
 
Задержанный утверждает, что после избиений его выбросили в лесу и только после СБУ провела его задержание.
 
“После того, как мое состояние пришло в негодность, меня чуть-чуть подштопали, помыли, переодели в другую одежду, потому что та одежда была вся в крови и грязная, и в лесу я оказался на Конча-Заспе. И типа по анонимному звонку задержала Служба безопасности Украины“, - сказал он.
 
Как сообщалось, 8 февраля СБУ задержала бывшего народного депутата Александра Шепелева по подозрению в совершении покушения на убийство и совершении ряда других преступлений, среди которых и хищения средств. При задержании экс-нардеп имел “документы“ ДНР. У задержанного Шепелева якобы сломана челюсть, при этом в СБУ утверждают, что при задержании Шепелева действовали по закону.
Поделись:
Теги: депутат, банк, хищения, убийство, Александр Шепелев, ДНР
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
ВосставшийИзБана    09.02.2018, 18:42
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Прямо заговор черных полковников какой-то. Военная разведка выбивает из оппозиционера компромат на действующую власть. Т.е. на самих себя и свое начальство. Логика! 80 левел.
PereZX    09.02.2018, 18:48
Оценка:  +1
PereZX
А при чем тут вообще военная разведка?
Он про военную прокуратуру говорил.
PereZX    09.02.2018, 18:49
Оценка:  +3
PereZX
И до этого он скрывался на территории России.
Как и когда попал в Украину нигде ни слова! Все-таки похоже, что россияне его таким образом "экстрадировали".
ВосставшийИзБана    09.02.2018, 19:01
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Тут уже не так важно разведка или прокуратура. Прокуратура даже больше власть. Вполне возможно что он просто бился лицом об стол, чтобы хоть как-то отмазаться.
andy55524    09.02.2018, 18:35
Оценка:  0
andy55524
Ж опа полная Боруху Николаю Владимировичу!
PereZX    09.02.2018, 18:04
Оценка:  +5
PereZX
А разве его не в России несколько дней назад задержали и прессанули?
Похоже, что россияне его как бы "втихую", не официально скинули украинским спецслужбам.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь