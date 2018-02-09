Шепелев: Из меня выбивали информацию по Тимошенко, Порошенко, Турчинову и олигархам

Экс-нардеп рассказал, как его били.

Бывший депутат Верховной Рады Александр Шепелев заявил, что перед тем как его задержала Служба безопасности Украины, его похитили лица, представившиеся военной прокуратурой.

Об этом он рассказал журналистам в Печерском районном суде 9 февраля, передает LB

Читай также: В апреле бывшего депутата Шепелева задержали в Москве - СМИ “Вчера меня только задержали. До этого несколько дней меня арестовали, украли можно сказать - мешок на голову, в машину... Представились: военная прокуратура, спецотдел. И два дня меня держали непонятно где, непонятно в каком месте. Требовали от меня информацию, какая есть, на действующую власть. Есть информация по Тимошенко, по Порошенко, по Турчинову, по олигархам известным? Меня били, меня сильно били“, - утверждает Шепелев. “Вчера меня только задержали. До этого несколько дней меня арестовали, украли можно сказать - мешок на голову, в машину... Представились: военная прокуратура, спецотдел. И два дня меня держали непонятно где, непонятно в каком месте. Требовали от меня информацию, какая есть, на действующую власть. Есть информация по Тимошенко, по Порошенко, по Турчинову, по олигархам известным? Меня били, меня сильно били“, - утверждает Шепелев.

Задержанный утверждает, что после избиений его выбросили в лесу и только после СБУ провела его задержание.

“После того, как мое состояние пришло в негодность, меня чуть-чуть подштопали, помыли, переодели в другую одежду, потому что та одежда была вся в крови и грязная, и в лесу я оказался на Конча-Заспе. И типа по анонимному звонку задержала Служба безопасности Украины“, - сказал он.