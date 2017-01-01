СБУ за три года запретила въезд в Украину более 300 иностранцам

Среди лиц, на которых распространяется указанный запрет, преимущественно граждане России. При этом в указанное число не входят люди, причастные к террористической деятельности.

Служба безопасности Украины с 2014 по 2017 год запретила въезд в Украину для 303 граждан иностранных государств. Об этом в пятницу, 9 февраля, пишет 112 Украина со ссылкой на ответ пресс-центра ведомства.

Отмечается, что среди лиц, на которых распространяется указанный запрет, – преимущественно граждане России.

При этом в указанное число не входят лица, причастные к террористической деятельности.

"Решение о запрете въезда на территорию Украины иностранным гражданам принимается индивидуально относительно каждого лица при наличии информации о фактах совершения им общественно опасного деяния независимо от территории его совершения, которое противоречит интересам обеспечения безопасности Украины, предупреждение, выявление и прекращение которого отнесено к компетенции СБУ", – пояснили в спецслужбе.

В ведомстве отметили, что перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности, составляется на основании обращений СНБО, СБУ и Нацсовета по телевидению и радиовещанию.

Напомним, ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что всего в Украину запрещен въезд более 5 тыс. человек, из которых более 2 тыс. – граждане РФ.

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