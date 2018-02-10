Порошенко утвердил меры против информагрессии РФ

Решение СНБО, введенное в действие указом главы государства, прилагается, но только для служебного пользования. Контроль за выполнением решения возложен Александра Турчинова.

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 26 января 2018 года "О дополнительных мерах по противодействию информационной агрессии Российской Федерации".

Соответствующий указ №25/2018 от 9 февраля обнародован на сайте президента Украины.

Отмечается, что решение СНБО, введенное в действие данным указом главы государства, прилагается, но только для служебного пользования.

Контроль за выполнением соответствующего решения возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова.

Указ Порошенко вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, ранее в Украине приняли доктрину информационной безопасности,а также засекретили численность информационных войск.

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