Порошенко утвердил меры против информагрессии РФ
Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 26 января 2018 года "О дополнительных мерах по противодействию информационной агрессии Российской Федерации".
Соответствующий указ №25/2018 от 9 февраля обнародован на сайте президента Украины.
Отмечается, что решение СНБО, введенное в действие данным указом главы государства, прилагается, но только для служебного пользования.
Контроль за выполнением соответствующего решения возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова.
Указ Порошенко вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, ранее в Украине приняли доктрину информационной безопасности,а также засекретили численность информационных войск.
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