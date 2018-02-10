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Порошенко утвердил меры против информагрессии РФ

Комментариев: 2
Решение СНБО, введенное в действие указом главы государства, прилагается, но только для служебного пользования. Контроль за выполнением решения возложен Александра Турчинова.
Петр Порошенко подписал важный закон
Петр Порошенко подписал важный закон
Пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 26 января 2018 года "О дополнительных мерах по противодействию информационной агрессии Российской Федерации".

Соответствующий указ №25/2018 от 9 февраля обнародован на сайте президента Украины.

Отмечается, что решение СНБО, введенное в действие данным указом главы государства, прилагается, но только для служебного пользования.

Контроль за выполнением соответствующего решения возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова.

Указ Порошенко вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, ранее в Украине приняли доктрину информационной безопасности,а также засекретили численность информационных войск.

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Теги: Россия, СНБО, Турчинов, агрессия, Порошенко, Александр Турчинов, Петр Порошенко, информационная война
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Брокович    10.02.2018, 01:48
Оценка:  0
Брокович
Шоколадный Питер решил засекретить численность своих потрохоботов и количество ботоферм на которых это стадо горбатится,восхваляя в Сети его колоссальные"успехи"и "успехи"его подельников...Как это мило!
Брокович    10.02.2018, 01:48
Оценка:  0
Брокович
Шоколадный Питер решил засекретить численность своих потрохоботов и количество ботоферм на которых это стадо горбатится,восхваляя в Сети его колоссальные"успехи"и "успехи"его подельников...Как это мило!
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