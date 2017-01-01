Парубий назвал сроки голосования за главу НБУ

У претендента на должность главы центробанка Якова Смолия впереди встречи с парламентскими фракциями. Такой была рекомендация профильного комитета.

Верховная Рада на следующей пленарной неделе с 27 февраля по 2 марта рассмотрит вопрос назначения главы Национального банка, а членов Центральной избирательной комиссии – если будут решены процедурные вопросы.

Об этом сказал председатель парламента Андрей Парубий в интервью телеканалу Рада. По его словам, по Нацбанку уже все готово.

"Думаю, что на следующей неделе мы рассмотрим вопрос по Национальному банку. Здесь есть уже прохождение всех процедур и комитета", – напомнил Парубий.

Он отметил, что у претендента на должность главы центробанка будут встречи с парламентскими фракциями и высказал надежду, что к следующей пленарной неделе политические дискуссии завершатся.

"С ЦИК ситуация немного сложнее", – признал спикер.

Он напомнил, что антикоррупционное законодательство предусматривает прохождение кандидатов в члены ЦИК специальной проверки, которая может длиться до 20 дней. Парубий отметил, что направил документы для спецпроверки, как только получил от президента Украины представление на назначение членов Центризбиркома.

Парубий надеется, что к следующей пленарной неделе завершится спецпроверка.

"Потом комитет, потом вынесение на заседание Верховной Рады. Могу гарантировать одно: как и вопрос Антикоррупционного суда, вопрос ЦИК я безотлагательно поставлю в повестку дня, как только будут завершены все предусмотренные законом процедуры. И я рассчитываю, что это может быть на следующей пленарной неделе", – резюмировал он.

Напомним, 18 января президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проекты постановлений об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины и назначения на этот пост первого замглавы НБУ Якова Смолия.

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