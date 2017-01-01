В жилых районах Донбасса размещается военная техника – ОБСЕ
На объектах гражданской инфраструктуры, в жилых районах и на контрольных пунктах выезда-выезда на Донбассе до сих пор размещается военная техника и силы.
На Донбассе в жилых районах до сих пор размещается военная техника, что приводит к жертвам среди гражданского населения. Об этом сказал председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Ертурул Апакан в своем обращении к постоянному совету ОБСЕ в Вене, передает пресс-служба миссии.
Он отметил, что на жизненно важных объектах гражданской инфраструктуры, в жилых районах и на контрольных пунктах выезда-выезда, а также вокруг них до сих пор размещается военная техника и силы. Это, по словам Апакана, неизбежно приводит к жертвам среди гражданского населения и перебоям в поставках основных коммунальных услуг, таких как газа, воды и электричества.
"Отвод тяжелого вооружения от населенных пунктов и горячих точек должен стать первоочередной задачей", – заявил председатель СММ ОБСЕ в Украине.
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Напомним, ранее Украина направила запрос на продление мандата СММ ОБСЕ еще на год.
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