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В жилых районах Донбасса размещается военная техника – ОБСЕ

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На объектах гражданской инфраструктуры, в жилых районах и на контрольных пунктах выезда-выезда на Донбассе до сих пор размещается военная техника и силы.
Наблюдатели миссии ОБСЕ на Донбассе
Наблюдатели миссии ОБСЕ на Донбассе
Миссия ОБСЕ в Украине/Facebook
 
На Донбассе в жилых районах до сих пор размещается военная техника, что приводит к жертвам среди гражданского населения. Об этом сказал председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Ертурул Апакан в своем обращении к постоянному совету ОБСЕ в Вене, передает пресс-служба миссии. 
 
Он отметил, что на жизненно важных объектах гражданской инфраструктуры, в жилых районах и на контрольных пунктах выезда-выезда, а также вокруг них до сих пор размещается военная техника и силы. Это, по словам Апакана, неизбежно приводит к жертвам среди гражданского населения и перебоям в поставках основных коммунальных услуг, таких как газа, воды и электричества. 
 
"Отвод тяжелого вооружения от населенных пунктов и горячих точек должен стать первоочередной задачей", – заявил председатель СММ ОБСЕ в Украине.


ОБСЕ: На Донбассе уменьшилось расстояние между позициями сторон
 

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Теги: военная техника, ситуация на востоке Украины, Миссия ОБСЕ на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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