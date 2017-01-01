Порошенко обсудит с Меркель миротворцев в зоне АТО
Порошенко на следующей неделе обсудит с Меркель дальнейшее участие Германии в урегулировании на Донбассе, в том числе развертывание миротворческой операции ООН.
Президент Украины Петр Порошенко на следующей неделе может обсудить с канцлером Германии Ангелой Меркель дальнейшее привлечение Германии к урегулированию ситуации на Донбассе и вопрос миротворческой миссии ООН. Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Константин Елисеев, передает Интерфакс-Украина.
"Не исключаю, что уже на следующей неделе состоится также контакт нашего президента с канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время разговора обсудят, конечно, и вопросы дальнейшего привлечения Германии к урегулированию ситуации на Донбассе, обсудят новые инициативы, которые заложены в немецком коалиционном соглашении, в частности речь идет о развертывании миротворческой операции ООН на оккупированном Донбассе", – сказал он.
Германия и Франция призвали Россию вернуть наблюдателей на Донбасс
Германия и Франция призвали Россию вернуть наблюдателей на Донбасс
Напомним, 16-18 февраля представители Украины, Франции, Германии и РФ (так называемая нормандская четверка) проведут встречу на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, чтобы обсудить конфликт на Донбассе.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент