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Порошенко обсудит с Меркель миротворцев в зоне АТО

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Порошенко на следующей неделе обсудит с Меркель дальнейшее участие Германии в урегулировании на Донбассе, в том числе развертывание миротворческой операции ООН.
Петр Порошенко и Ангела Меркель
Петр Порошенко и Ангела Меркель
Администрация президента Украины
 
Президент Украины Петр Порошенко на следующей неделе может обсудить с канцлером Германии Ангелой Меркель дальнейшее привлечение Германии к урегулированию ситуации на Донбассе и вопрос миротворческой миссии ООН. Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Константин Елисеев, передает Интерфакс-Украина.
 
"Не исключаю, что уже на следующей неделе состоится также контакт нашего президента с канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время разговора обсудят, конечно, и вопросы дальнейшего привлечения Германии к урегулированию ситуации на Донбассе, обсудят новые инициативы, которые заложены в немецком коалиционном соглашении, в частности речь идет о развертывании миротворческой операции ООН на оккупированном Донбассе", – сказал он.

Германия и Франция призвали Россию вернуть наблюдателей на Донбасс
 
Напомним, 16-18 февраля представители Украины, Франции, Германии и РФ (так называемая нормандская четверка) проведут встречу на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, чтобы обсудить конфликт на Донбассе.

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Теги: Украина, Германия, Меркель, Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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