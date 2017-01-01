Порошенко обсудит с Меркель миротворцев в зоне АТО

Германия и Франция призвали Россию вернуть наблюдателей на Донбасс

"Не исключаю, что уже на следующей неделе состоится также контакт нашего президента с канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время разговора обсудят, конечно, и вопросы дальнейшего привлечения Германии к урегулированию ситуации на Донбассе, обсудят новые инициативы, которые заложены в немецком коалиционном соглашении, в частности речь идет о развертывании миротворческой операции ООН на оккупированном Донбассе", – сказал он.