Порошенко произнесет речь на конференции в Мюнхене

Украинский президент Петр Порошенко выступит на Мюнхенской конференции с отдельной речью о европейской безопасности и проведет ряд встреч.

Президент Петр Порошенко вступит на Мюнхенской конференции с речью о европейской безопасности. Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Константин Елисеев, передает Интерфакс-Украина

"Президент Украины примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Президент будет иметь возможность выступить с отдельной речью, посвященной европейской безопасности", – сказал он.

Елисеев также отметил, что важной будет первая за много последних месяцев встреча "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел, которая состоится во время Мюнхенской конференции.

"Сейчас идет активная работа по подготовке этой встречи. Конечно, это не одномоментный процесс. Поскольку после этой встречи состоятся также переговоры на уровне дипломатических советников и потом – на других", – сказал замглавы АП.

Вместе с тем Елисеев отметил, что на полях форума состоится большое количество многосторонних и двусторонних мероприятий при участии президента.

"Будут встречи и с представителями американского истеблишмента, встречи с президентами ряда стран-членов Европейского Союза, с представителями других стран", – сказал он.





Порошенко и глава ОБСЕ обсудили Донбасс По словам Елисеева, во время конференции много времени уделят вопросам реализации минских соглашений.

Ранее сообщалось, что Порошенко на следующей неделе может обсудить с канцлером Германии Ангелой Меркель дальнейшее привлечение Германии к урегулированию ситуации на Донбассе и вопрос миротворческой миссии ООН.