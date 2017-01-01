Суд арестовал экс-депутата Шепелева на два месяца

Заседание Печерского райсуда Киева длилось более 10 часов в закрытом режиме. Суд арестовал бывшего нардепа Александра Шепелева на два месяца.

Печерский районный суд Киева избрал бывшему народному депутату Александру Шепелеву меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, до 8 апреля, сообщает РБК-Украина.

Соответствующее решение объявила следственный судья Ирина Литвинова. Судебное заседание длилось более 10 часов в закрытом режиме.

Во время заседания подозреваемый сообщил, что его били при задержании и написал соответствующее заявление. В СБУ в свою очередь сообщили, что открыли уголовное производство по факту избиения.

Напомним, Шепелева задержали сотрудники Службы безопасности Украины. Во время задержания у него изъяли удостоверение, выданное так называемым "Министерством государственной безопасности Донецкой народной республики" на имя подполковника Боруха Николая Владимировича.



Шепелев рассказал свою версия задержания

Бывший нардеп обвиняется в госизмене, заказных убийствах, растрате и присвоении имущества, легализации доходов, угоне автотранспорта, побеге из мест заключения.