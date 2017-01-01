Украинские миротворцы завершили миссию в Либерии

Украинские авиаторы 14 лет занимались транспортными и пассажирскими перевозками, патрулировали границы с воздуха, проводили медицинскую эвакуацию и поисково-спасательные операции в Либерии.

Украинские миротворцы завершили участие в миссии ООН в Либерии, которая длилась 14 лет и стала одной из самых длительных миротворческих миссий Вооруженных сил Украины. Об этом в субботу, 10 февраля, в соцсети Facebook сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

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“Украинский 56 отдельный вертолетный отряд миссии ООН в Либерии, выполнявший задачи в этой африканской стране с января 2004 года, возвращается домой. В соответствии с резолюцией Совбеза ООН, в апреле этого года завершается действие мандата миссии ООН в Либерии, поэтому все военные и полицейские подразделения будут выведены из страны“, – говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что 24 января 2018 года украинский экипаж вертолета Ми-8 выполнил последний полет над либерийской столицей Монровией.

В ведомстве отметили, что в Либерии украинские авиаторы 14 лет обеспечивали сопровождение наземных колонн, занимались транспортными и пассажирскими перевозками, патрулировали границы с воздуха, проводили медицинскую эвакуацию и поисково-спасательные операции.

В Генштабе напомнили, что в 2004 году Украина направила в Либерию 260 воинов-миротворцев и 14 вертолетов – шесть Ми-24 и восемь Ми-8. Позже численность отряда увеличили до 301 миротворца.

Кроме этого, в 2010 году авиагруппа Ми-24 из состава 56 отдельного вертолетного отряда была направлена в соседний Кот-д'Ивуар, где после объявления второго тура президентских выборов разгорелся внутриполитический кризис. В рамках этой миссии украинские вертолеты выполнили несколько боевых заданий.

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В самой Либерии в октябре-ноябре 2011 года наблюдалась неспокойная обстановка из-за парламентских и президентских выборов. Силы ООН были приведены в повышенную боеготовность, а украинский вертолетный отряд начал патрулирование в небе Монровии и вдоль ключевых автодорог.

Также украинские миротворцы выполняли в Либерии поисково-спасательные задачи. За время миссии военнослужащие спасли шесть местных жителей.

По состоянию на 2018 год в Либерии оставались три украинских военно-транспортных вертолета Ми-8 и 105 миротворцев.

“За 14 лет миротворческой миссии состоялось 23 ротации нашего контингента. За это время экипажи совершили более 55 тысяч вылетов, проведя в африканском небе почти 60 тысяч часов. В целом, более 5,5 тысяч военных прошли службу в 56 отдельном вертолетном отряде“, – сообщили в Генштабе.

Ранее сообщалось о том, что Климкин обсудил с Лавровым СЦКК и миротворцев. Позиции очень далеки, но должны работать дальше, отметил украинский министр.