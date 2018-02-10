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Убийство гражданского полицейским: появились подробности

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Сотрудник Нацполиции, который применил табельное огнестрельное оружие, прибыл в Донецкую область из другого региона в подкрепление. Во время инцидента он был вне выполнения служебных обязанностей.
Появились подробности конфликта между полицейским и гражданским, который закончился стрельбой
Появились подробности конфликта между полицейским и гражданским, который закончился стрельбой
depositphotos.com

В результате стрельбы, которая произошла в Донецкой области в ночь на субботу, 10 февраля, погиб мужчина 1969 года рождения. Об этом пишет УП со ссылкой на комментарий управления Нацполиции Донецкой области.

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По данным ведомства, конфликт между мужчинами произошел в ночь на субботу, информация о стрельбе поступила в полицию около 1:00 ночи.

"Сотрудник Нацполиции, который применил табельное огнестрельное оружие, прибыл в Донецкую область из другого региона в подкрепление, во время инцидента был вне выполнения служебных обязанностей и в гражданской одежде", – сообщили в ведомстве. 

По данным правоохранителей, погибший – житель н.п. Часов Яр, 1969 года рождения.

Событие квалифицировано по статье об умышленном убийстве, решается вопрос о передаче дела в органы прокуратуры.

Сотрудник Нацполиции, устроивший стрельбу, задержан.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудник Национальной полиции застрелил гражданского из табельного оружия.

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Теги: уголовное дело, убийство, Донецкая область, Национальная полиция
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Источник: korrespondent.net

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