Жители Марьинки остались без света

В результате повреждения распределительной подстанции в Марьинке Донецкой области примерно 300 домов вблизи линии соприкосновения остались без света.

Примерно 300 абонентов возле линии соприкосновения в Марьинке остались без света Facebook/ SCM.ukraine

В Марьинке Донецкой области около 300 домов вблизи линии соприкосновения остались без света из-за повреждения распределительной подстанции. Об этом в субботу, 10 февраля, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"В Марьинке около 300 абонентов вблизи линии соприкосновения остались без света из-за повреждения распределительной подстанции. Заявка на обеспечение режима "Тишина" представлена предприятием, которое поставляет электроэнергию, и согласована с украинской стороны. Далее заявку должна согласовать ОБСЕ", – говорится в сообщении.

В Мар'їнці близько 300 абонентів поблизу лінії зіткнення залишилися без світла через пошкодження розподільчої підстанції. Заявка на забезпечення режиму "Тиша" подана підприємством, що постачає електроенергію і погоджена з української сторони. Далі заявку має погодити ОБСЄ — МТОТ (@mtot_gov_ua) 10 февраля 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине в результате непогоды остаются обесточенными 8 населенных пунктов Черновицкой области.

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