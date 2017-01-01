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Жители Марьинки остались без света

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В результате повреждения распределительной подстанции в Марьинке Донецкой области примерно 300 домов вблизи линии соприкосновения остались без света.
Примерно 300 абонентов возле линии соприкосновения в Марьинке остались без света
Примерно 300 абонентов возле линии соприкосновения в Марьинке остались без света
Facebook/ SCM.ukraine

В Марьинке Донецкой области около 300 домов вблизи линии соприкосновения остались без света из-за повреждения распределительной подстанции. Об этом в субботу, 10 февраля, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"В Марьинке около 300 абонентов вблизи линии соприкосновения остались без света из-за повреждения распределительной подстанции. Заявка на обеспечение режима "Тишина" представлена предприятием, которое поставляет электроэнергию, и согласована с украинской стороны. Далее заявку должна согласовать ОБСЕ", – говорится в сообщении.

 

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине в результате непогоды остаются обесточенными 8 населенных пунктов Черновицкой области.

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Теги: электроэнергия, свет, Донецкая область, марьинка, Марьинка новости
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Источник: korrespondent.net

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