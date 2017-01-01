В Черниговской области полиция задержала взломщиков банкоматов

Подозреваемые снимали за один раз от 100 тысяч гривен.

В субботу, 10 февраля, полиция Черниговской области задержала группу взломщиков банкоматов. Пользуясь программным обеспечением, злоумышленники снимали шестизначные суммы. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Преступники механически повреждали банкоматы, получали доступ к сервисному разъему и с помощью вредоносного программного обеспечения давали команду на выдачу наличных. Точную сумму похищенных средств в полиции не уточняют.

Оперативники задержали преступников “на горячем“. Перед этим злоумышленники обчистили на 200 000 гривен очередной банкомат в одном из райцентров области. У подозреваемых изъята наличность и вредоносное программное обеспечение.

Напомним, в Киевской области задержали злоумышленников, укравших из банкомата 1,6 миллиона гривен.