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В Житомирской области педофил два года насиловал своего сына

Комментариев: 6
Мужчина на протяжении двух лет насиловал своего сына, а также ребенка сожительницы. Сейчас дети находятся в лечебном учреждении, им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
В Житомирской области задержали педофила
В Житомирской области задержали педофила
Страница Fаcebook Вячеслава Печененко

В Житомирской области задержали педофила, который насиловал на протяжении двух лет сына. Об этом в субботу, 10 февраля, на своей странице в соцсети Facebook сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко.

Мужчину задержали 9 февраля. Его жертвами были родной сын и ребенок сожительницы.

"Задержали 9 февраля в одном из районов 30-летнего мужчину, который насиловал на протяжении двух лет своего сына, 2007 г.р., и сына сожительницы, 2004 г.р. Разоблачили только благодаря внимательности и неравнодушию человека, который заподозрил неладное и обратился в полицию", – написал Печененко.

По его данным, сейчас дети находятся в лечебном учреждении, им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Расследование уголовного производства в отношении злоумышленника продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровенской области полицейские задержали и поместили в изолятор временного содержания четырех мужчин, которые похитили и изнасиловали девушку.

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Теги: дети, педофилия, полиция, педофил, Житомирская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Колишній-східняк    10.02.2018, 14:46
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Нормальній людині збоченця не зрозуміти...
ВосставшийИзБана    10.02.2018, 15:28
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Таких не понимать нужно, а лечить. Это больные люди.
БРОКЕР2018    10.02.2018, 15:30
Оценка:  +2
БРОКЕР2018
на зане вылечат, если доживёт до суда
БРОКЕР2018    10.02.2018, 15:30
Оценка:  +2
БРОКЕР2018
...на зоне...
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