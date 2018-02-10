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В Черниговской области изъяли тонну "самопального" алкоголя

Комментариев: 2
Злоумышленники подделывали алкоголь известных производителей - Jack Daniels, Edradour, Glenmorangie Signet, Hankey Bannister Original.
В Черниговской области изъяли тонну "самопального" алкоголя
© cn.npu.gov.ua
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В Черниговской области изъяли тонну "самопального" алкоголя
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В субботу, 10 февраля, правоохранители разоблачили подпольный цех, в котором разливали, хранили и продавали “самопальный“ алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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В подпольном цеху злоумышленники производили фальсификат известных отечественных и элитных зарубежных марок - Пшеничная, Finlandia, Chivas Regal, Jack Daniels, Edradour, Glenmorangie Signet, Hankey Bannister Original с поддельными марками акцизного налога.

Всего во время обысков изъято около 3 тонн спирта этилового, 1 тонна готовой ликеро-водочной продукции и 1 тонна готовой ликеро-водочной продукции элитных алкогольных напитков на общую сумму более 1 000 000 гривен.

Ранее сообщалось о том, что под Киевом изъяли 12 тонн ядовитого алкоголя под видом элитного виски.

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Теги: алкоголь, фальсификат, сурогат
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Комментариев (2)
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СтальнаяКрыса    10.02.2018, 18:21
Оценка:  -1
СтальнаяКрыса
Надо вылить сырьё по месту обнаружения и сжечь. Пожарников не вызывать!
Olej@nchik    10.02.2018, 16:27
Оценка:  0
Olej@nchik
Добро пожаловать на Волынь .
В с.м.т. РАТНО продают суррогат официально в магазине напротив рынка цена дешевле чем в обычных магазинах и DUTY FREE !Так же в деревне Заболотье в 19 км от Ратно торгуют везде с прилавков контрафактом алкоголя.Все вокруг знают что там торгуют "элитным"пойлом .И МЕНЯЛЫ
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