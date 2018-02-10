В Черниговской области изъяли тонну "самопального" алкоголя

Злоумышленники подделывали алкоголь известных производителей - Jack Daniels, Edradour, Glenmorangie Signet, Hankey Bannister Original.

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В субботу, 10 февраля, правоохранители разоблачили подпольный цех, в котором разливали, хранили и продавали “самопальный“ алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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В подпольном цеху злоумышленники производили фальсификат известных отечественных и элитных зарубежных марок - Пшеничная, Finlandia, Chivas Regal, Jack Daniels, Edradour, Glenmorangie Signet, Hankey Bannister Original с поддельными марками акцизного налога.

Всего во время обысков изъято около 3 тонн спирта этилового, 1 тонна готовой ликеро-водочной продукции и 1 тонна готовой ликеро-водочной продукции элитных алкогольных напитков на общую сумму более 1 000 000 гривен.

Ранее сообщалось о том, что под Киевом изъяли 12 тонн ядовитого алкоголя под видом элитного виски.