В Черниговской области изъяли тонну "самопального" алкоголя
В субботу, 10 февраля, правоохранители разоблачили подпольный цех, в котором разливали, хранили и продавали “самопальный“ алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
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В подпольном цеху злоумышленники производили фальсификат известных отечественных и элитных зарубежных марок - Пшеничная, Finlandia, Chivas Regal, Jack Daniels, Edradour, Glenmorangie Signet, Hankey Bannister Original с поддельными марками акцизного налога.
Всего во время обысков изъято около 3 тонн спирта этилового, 1 тонна готовой ликеро-водочной продукции и 1 тонна готовой ликеро-водочной продукции элитных алкогольных напитков на общую сумму более 1 000 000 гривен.
Ранее сообщалось о том, что под Киевом изъяли 12 тонн ядовитого алкоголя под видом элитного виски.
В с.м.т. РАТНО продают суррогат официально в магазине напротив рынка цена дешевле чем в обычных магазинах и DUTY FREE !Так же в деревне Заболотье в 19 км от Ратно торгуют везде с прилавков контрафактом алкоголя.Все вокруг знают что там торгуют "элитным"пойлом .И МЕНЯЛЫ