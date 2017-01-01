В центре Харькова произошел масштабный пожар

Причины и обстоятельства возгорания выясняются, пострадавших нет.

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В субботу, 10 февраля, в центре Харькова (на ул Сумской 1) произошел масштабный пожар. Возгорание возникло на чердаке пятиэтажного здания. Об этом сообщает ГСЧС Харьковской области.

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На место выехали спасатели. Оказалось. что горит крыша, площадью 300 кв м. Пожарники не дали огню распространиться. Движение по ул Сумской было временно перекрыто.

Пожар был локализован в 12:24, сейчас идет ликвидация. К тушению привлекли 12 отделений на автоцистернах, 3 автолестницы и 3 единицы специальной техники. Также в тушении пожара принимали участие курсанты Национального университета гражданской защиты Украины. Общее количество личного состава - 90 спасателей.

Погибших и пострадавших нет. Причина возникновения пожара и сумма причиненного ущерба устанавливаются.

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