Под Львовом автомобиль протаранил остановку общественного транспорта
Пассажирка автомобиля получила телесные повреждения.
Под Львовом автомобиль протаранил остановку общественного транспорта
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Под Львовом автомобиль протаранил остановку общественного транспорта
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В субботу, 10 февраля, в городе Городок Львовской области произошло ДТП с участием автомобиля BMW. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
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Как предварительно установили полицейские, водитель автомобиля БМВ 520, 23-летний львовянин, не справился с управлением, въехал в остановку общественного транспорта, после чего совершил наезд на электроопору.
Вследствие ДТП телесные повреждения получила пассажирка БМВ, 22-летняя львовянка. После оказания медицинской помощи она вернулась домой.
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, в Киеве Toyota чуть не снесла остановку.